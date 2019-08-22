Украинский журналист призвал к войне с Россией

Главный редактор портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов обвинил украинские власти в нежелании объявить войну России, об этом он заявил «Обозревателю».

При этом он отметил, что сейчас все идет к началу полномасштабных военных действий с Москвой.

«Все говорят: „мир, мир, мир“. Но мы видим, что усилия по его достижению пока малоэффективны», — заявил Бутусов.

К такому шагу надо основательно подготовиться, убежден журналист.

«У нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России», — подчеркнул Юрий Бутусов.