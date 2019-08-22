Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 августа 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Украинский журналист призвал к войне с Россией

Главный редактор портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов обвинил украинские власти в нежелании объявить войну России, об этом он заявил «Обозревателю».

Десантники. Военная операция.
Десантники. Военная операция.
СС0

При этом он отметил, что сейчас все идет к началу полномасштабных военных действий с Москвой.

«Все говорят: „мир, мир, мир“. Но мы видим, что усилия по его достижению пока малоэффективны», — заявил Бутусов.

К такому шагу надо основательно подготовиться, убежден журналист.

«У нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России», — подчеркнул Юрий Бутусов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость