Украинскую журналистку с криками выгнали с программы Соловьева

В этой передаче, которую вели Владимир Соловьев и Сергей Михеев, часть участников перебивала присутствующих. Соколовская также встревала в речь других выступающих и оскорбляла присутствующих.
Также во время программы она заявила, что российские спецслужбы якобы причастны к трагедии в Одессе, где в мае 2014 года 48 человек погибли при поджоге Дома профсоюзов.
Ей парировала радиоведущая Анна Шафран, присутствующая в студии. Шафран назвала эти слова «запредельными по мерзости» и отметила, что деды Соколовской, вероятно, воевавшие в Великой Отечественной войне, стыдились бы ею.
Соколовская ответила:
Смиритесь с фактами. По данным следствия, в Одессу зашел российский спецназ из Приднестровья.
На 60-й минуте передачи Сергей Михеев велел украинской журналистке покинуть студию. «Если бы это был кто-то другой, я бы вышвырнул его за шиворот», — заявил Михеев.
Позже Михеев объяснил свое решение тем, что Соколовская вела себя по-хамски, пишет RT.
Сергей Михеев,
политолог:
Слова Соколовской об Одессе слились с ее хамским поведением в единое целое, что показалось мне неприемлемым, и я ее удалил. С площадки.
Михеев также добавил, что некоторые украинские эксперты, которых приглашают на российские политические ток-шоу, часто «ведут себя не очень нормально, но не так по-хамски, как Соколовская». «Я готов терпеть их (украинских гостей. — прим. ред) точку зрения, если они нормально себя ведут в студии», — заявил политолог.
«С Первого канала ее не выгнали, а я выгнал. В моей программе она больше не появится. Она мне на фиг не нужна», — объяснил Сергей Михеев Федеральному агентству новостей.