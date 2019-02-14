Украинскую журналистку с криками выгнали с программы Соловьева

13 февраля из студии телеканала «Россия 1» со скандалом выгнали украинскую журналистку Янину Соколовскую, которая участвовала в съемках программы «Кто против?», передает «Звезда». Соколовская обвинила российские спецслужбы в причастности к сожжению людей в одесском доме профсоюзов в мае 2014 года.

В этой передаче, которую вели Владимир Соловьев и Сергей Михеев, часть участников перебивала присутствующих. Соколовская также встревала в речь других выступающих и оскорбляла присутствующих.

Также во время программы она заявила, что российские спецслужбы якобы причастны к трагедии в Одессе, где в мае 2014 года 48 человек погибли при поджоге Дома профсоюзов.

Ей парировала радиоведущая Анна Шафран, присутствующая в студии. Шафран назвала эти слова «запредельными по мерзости» и отметила, что деды Соколовской, вероятно, воевавшие в Великой Отечественной войне, стыдились бы ею.

Соколовская ответила:

Смиритесь с фактами. По данным следствия, в Одессу зашел российский спецназ из Приднестровья.

На 60-й минуте передачи Сергей Михеев велел украинской журналистке покинуть студию. «Если бы это был кто-то другой, я бы вышвырнул его за шиворот», — заявил Михеев.

Позже Михеев объяснил свое решение тем, что Соколовская вела себя по-хамски, пишет RT.

Сергей Михеев,

политолог:

Слова Соколовской об Одессе слились с ее хамским поведением в единое целое, что показалось мне неприемлемым, и я ее удалил. С площадки.

Михеев также добавил, что некоторые украинские эксперты, которых приглашают на российские политические ток-шоу, часто «ведут себя не очень нормально, но не так по-хамски, как Соколовская». «Я готов терпеть их (украинских гостей. — прим. ред) точку зрения, если они нормально себя ведут в студии», — заявил политолог.