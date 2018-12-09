Украинцы обвинили Россию в организации массовых протестов во Франции

Служба безопасности Украины обвинила Россию в организации массовых и самых массовых за последние годы беспорядков во Франции. Поводом для обвинений стала фотография из Парижа двух людей в желтых жилетах и с флагом ДНР. Причем украинская спецслужба полагает, что Москва готовит провокации и в других странах Евросоюза, пише т РБК.

Протесты и реакция на них

Протесты во Франции начались из-за планируемого роста налога на бензин — ведь это означало бы рост цен на топливо. В крупнейших городах десятки тысяч человек приняли участие в протестах «жёлтых жилетов». Самая масштабная акция, собравшая более 8 тысяч участников, состоялась в Париже. Акции французы проводили весьма разнообразные — они даже засыпали навозом подъезды к заправкам.

В дальнейшем полиция задержала около 1,5 тыс человек — брали тех, кто призывал в соцсетях к насилию или у кого нашли предметы, которые могут служить оружием и применяться против сил правопорядка.

Интересно, что в дальнейшем правительство правительство Франции объявило о введении моратория на дальнейший рост топливных цен сроком на шесть месяцев, сообщили «Новые Известия».

«Происки россиян»

А спецслужба Украины обвинила Россию в причастности к организации акций на своей странице в Facebook. Звучат обвинения, в общем, предположительно, но в любом случае это заявление государственного ведомства.

Спецслужба на страничке демонстрирует фото из Парижа. На нем два гражданина в желтых жилетах (это отличительная черта протестующих) держат флаг самопровозглашенной ДНР.

Фото , которое СБУ считает доказательством участия России в беспорядках во Франции; Facebook.

В СБУ утверждают, что на фото — Сорлин Фабрис, член аналитического центра «Катехон» (его председатель российский политик Константин Малофеев), и Ксавье Моро, гражданин России с 2013 года и участник общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».

В спецслужбе полагают, что «правые радикалы» во Франции действуют под кураторством ФСБ и ГРУ.

«За спиной мирных митингующим они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. Российские спецслужбы могут организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах», — утверждает СБУ в своем заявлении.

Отметим, впрочем, что французские журналисты вроде бы отыскали в «желтожилетном» движении американский след.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что протесты нанесли городу невосполнимый ущерб. Сотни магазинов и публичных мест не открылись в день протестов, во многих районах наблюдается деградация, остановилась экономическая и культурная жизнь.