Ультиматум: израильтян призвали не посещать Россию

Представитель израильского руководства призвал граждан не посещать Россию, пока их соотечественница находится в тюрьме в этой стране, передает радиостанция «Галей ЦАХАЛ».

Пока в Израиле находится российский хакер Алексей Бурков, которого могли бы обменять на девушку, израильтянам не рекомендуется ездить в Россию.

Многие политики и государственные деятели уже высказались в защиту осужденной по делу о контрабанде наркотиков — они назвали суровым и непропорциональным приговор в виде 7,5 лет колонии для Наамы Иссахар <в ее багаже в «Шереметьево» нашли около 9 граммов гашиша>.

Между тем экс-глава международного отдела прокуратуры Израиля Галь Левертов считает, что выдать Буркова Москве невозможно с юридической точки зрения, пишет «Росбалт». Мужчина признан виновным в краже денег со счетов 150 тыс. американцев, и США подали просьбу об экстрадиции раньше, чем Россия.