Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

На 84 году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в столичной администрации.

По данным СМИ, 10 декабря 2019 года Юрий Лужков скончался во время операции на сердце в одной из немецких клиник.

Напомним, Лужков руководил Москвой на протяжении 18 лет. После ухода с госслужбы он стал пасечником.