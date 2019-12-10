Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

По данным СМИ, 10 декабря 2019 года Юрий Лужков скончался во время операции на сердце в одной из немецких клиник.
Напомним, Лужков руководил Москвой на протяжении 18 лет. После ухода с госслужбы он стал пасечником.
Биография
Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа).
С 1974 года работал в Министерстве химической промышленности. В 1987 году стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома, председателем Московского городского агропромышленного комитета (Мосагропрома).
В 1990 году по рекомендации председателя демократического Моссовета Лужкова выдвинули на пост председателя Мосгорисполкома, а в июне 1991 года избрали вице-мэром Москвы. Через месяц занял пост премьера образованного на основе Мосгорисполкома городского правительства Москвы.
6 июня 1992 года Борис Ельцин назначил Лужкова мэром Москвы и главой администрации столицы. Лужков избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999-го и декабре 2003-го.
28 сентября 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о прекращении полномочий Юрия Лужкова.