Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 декабря -11°C
Политика

Умер председатель Госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин

Председатель Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюлентин скончался 13 декабря, сообщают «Новости Горного Алтая».

Владимир Тюлентин.
Владимир Тюлентин.
elkurultay.ru.

Руководитель республиканского представительного органа ушел из жизни за один день до своего 67-летия.

Владимир Николаевич Тюлентин родился 14 декабря 1953 года в селе Абай Усть-Коксинского района. Окончил Горно-Алтайский зооветеринарный техникум по специальности «Ветеринария», Всероссийский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».

Работал на разных должностях в совхозе «Амурский», тренером-преподавателем усть-коксинской ДЮСШ. С 1999 года — директор СПК ПКЗ «Амурский». Неоднократно избирался депутатом Госсобрания, а в 2016 году стал председателем республиканского парламента.

Владимир Тюлентин.
Владимир Тюлентин.
elkurultay.ru.

Владимир Николаевич награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II-ой степени, медалью «За вклад в развитие АПК», медалью им.Т.С. Мальцева, золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», медалью «Совет Федерации. 20 лет», орденом Республики Алтай «Таҥ Чолмон» («Утренняя Звезда»), Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ, почетными грамотами правительства Республики Алтай и Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость