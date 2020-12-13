Умер председатель Госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин

Руководитель республиканского представительного органа ушел из жизни за один день до своего 67-летия.

Владимир Николаевич Тюлентин родился 14 декабря 1953 года в селе Абай Усть-Коксинского района. Окончил Горно-Алтайский зооветеринарный техникум по специальности «Ветеринария», Всероссийский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».

Работал на разных должностях в совхозе «Амурский», тренером-преподавателем усть-коксинской ДЮСШ. С 1999 года — директор СПК ПКЗ «Амурский». Неоднократно избирался депутатом Госсобрания, а в 2016 году стал председателем республиканского парламента.

Владимир Тюлентин. elkurultay.ru.

Владимир Николаевич награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II-ой степени, медалью «За вклад в развитие АПК», медалью им.Т.С. Мальцева, золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», медалью «Совет Федерации. 20 лет», орденом Республики Алтай «Таҥ Чолмон» («Утренняя Звезда»), Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ, почетными грамотами правительства Республики Алтай и Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай.