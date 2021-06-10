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Политика

Умерла депутат Госдумы и сестра главы Минобороны Лариса Шойгу

Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу, сообщил в Facebook лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Лариса Шойгу.
Лариса Шойгу.
пресс-служба Госдумы РФ

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Кужугетовны.

«Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе», — написал Неверов.

Свои соболезнования выразил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

О причинах смерти не сообщается.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадане Тувинской АССР (ныне — Республика Тыва). Стала депутатом Госдумы в декабре 2007 года.

Министр обороны России Сергей Шойгу приходится ей родным братом.

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