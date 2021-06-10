Умерла депутат Госдумы и сестра главы Минобороны Лариса Шойгу

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Кужугетовны.
«Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе», — написал Неверов.
Свои соболезнования выразил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
О причинах смерти не сообщается.
Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадане Тувинской АССР (ныне — Республика Тыва). Стала депутатом Госдумы в декабре 2007 года.
Министр обороны России Сергей Шойгу приходится ей родным братом.