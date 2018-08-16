«Уничтожат, но не отдадут». В США считают, что Россию завоевать невозможно

Россия, США, Китай, Индия и Афганистан — эти пять стран невозможно завоевать. Статью об этом написал специализирующийся на военной тематике американский журнал We are the Mighty.

Россия попала в этот список из-за «генерала Зимы» (суровые климатические условия), огромной территории («захватчикам следует помнить, что им придется сражаться с каждым русским в 11 часовых поясах») и особенностей национального самосознания («русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику»).

США непреступны из-за сильной армии, большой территории, высокой численности населения и из-за того, что у населения есть личное оружие.

В Китае захватчики столкнутся с населением в 1,3 млрд человек, которое быстро копирует технологические достижения других стран (включая военные), а также с заболеваниями, которые распространены из-за перенаселенности.

Завоевать Индию помешают климатические и географические особенности и большое количество субмарин в прибрежных водах. В Афганистане сложности возникнут с рельефом и необходимостью подчинить многонациональное население.