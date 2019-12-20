Уполномоченной по правам ребенка в Алтайском крае стала Ольга Казанцева

Кандидатуру Ольги Казанцевой на рассмотрение внес губернатор Виктор Томенко по предложению фракции «Единая Россия» в АКЗС, Алтайского отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», краевого Совета женщин.
Отметим, что Ольга Казанцева замещала должность уполномоченного при губернаторе Алтайского края по правам ребенка с 2014 года.
После объявления результатов голосования на сессии Ольга Казанцева торжественно принесла присягу. Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае назначается на пятилетний срок.