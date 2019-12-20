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Политика

Уполномоченной по правам ребенка в Алтайском крае стала Ольга Казанцева

19 декабря на сессии АКЗС утвердили кандидатуру уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае. На эту должность назначена Ольга Казанцева, сказано на сайте правительства региона.

Ольга Казанцева.
Ольга Казанцева.
Антон Федотов, altairegion22.ru

Кандидатуру Ольги Казанцевой на рассмотрение внес губернатор Виктор Томенко по предложению фракции «Единая Россия» в АКЗС, Алтайского отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», краевого Совета женщин.

Отметим, что Ольга Казанцева замещала должность уполномоченного при губернаторе Алтайского края по правам ребенка с 2014 года.

После объявления результатов голосования на сессии Ольга Казанцева торжественно принесла присягу. Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае назначается на пятилетний срок.

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