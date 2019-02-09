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Политика

Уроженец Алтая стал главой управления МВД по борьбе с экстремизмом

Уроженец Республики Алтай генерал-майор полиции Олег Ильиных стал новым начальником главного управления по противодействию экстремизму МВД. Об этом говорится в указе о назначении, который подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Здание МВД России.
Здание МВД России.
мвд.рф

Бывший начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Тимур Валиулин ушел в отставку в декабре прошлого года, пишет «Коммерсант».

Что известно о новом начальнике управления МВД по борьбе с экстремизмом

Олег Ильиных.
Олег Ильиных.
45.мвд.рф

Олег Ильиных родился 2 августа 1974 года.

В 1995 году окончил Барнаульскую специальную среднюю школу милиции МВД России, а в 2002 году Барнаульский юридический институт, говорится на сайте управления МВД Курганской области.

Карьеру начал в 1993 году с должности постового милиционера по охране зданий МВД России по Республике Алтай. Через два года стал оперуполномоченным отдела уголовного розыска в Горно-Алтайске, в 2001 году он уже возглавил отдел уголовного розыска города. Через два года возглавил ОВД по Шебалинскому району Республики Алтай.

В 2007 году стал заместителем начальника управления уголовного розыска МВД России по Республике Алтай. В 2009 году направлен для прохождения службы в Северо-Кавказский регион с назначением на должность начальника криминальной милиции мобильного отряда МВД России в Республике Дагестан.

В 2010 году был начальником ОВД по Горно-Алтайску. В 2011 году — заместитель министра внутренних дел Республике Алтай.

В 2013 году стал начальником управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу, в 2015 году был на аналогичной должности в Курганской области. В 2017 году ему присвоили специальное звание генерал-майор полиции.

Женат, воспитывает троих сыновей.

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