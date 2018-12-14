Уроженка Барнаула Мария Бутина решила пойти на сделку со следствием США

Россиянка Мария Бутина признала в суде столичного округа Колумбия, что вступила в сговор с рядом лиц, чтобы нанести вред США, пишет « Коммерсант ». Она пошла на сделку со следствием, отказавшись от проведения судебного процесса.

Обвиняемая сообщила, что работала на территории США «под руководством» российского чиновника. Она подтвердила, что участвовала в сговоре с начала 2015 до начала 2018 годов, сообщает RT.

«Бутина стремилась установить неофициальные контакты с американцами, имеющими власть и влияние на политику США», — заявил в суде прокурор.

Бутина подтвердила, что ознакомилась с обвинительным заключением и приняла решение о признании вины, осознавая все последствия и по своей воле.

Заключив сделку, россиянка отказалась от дальнейшего возможного обжалования приговора. По оценке экспертов, россиянке может грозить до шести месяцев тюремного заключения и депортация на родину. Судья заявила, что решение о депортации будет принимать уже не суд, а другие ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что госпожа Бутина согласилась сотрудничать со следствием и взяла на себя ответственность за нарушение законов США об иностранных агентах. В отличие от первоначального обвинения, в судебных документах больше не фигурируют статьи о шпионаже.

Следующее заседание по делу Бутиной назначено на 12 февраля 2019 года.

Уроженку Барнаула Марию Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля, с ноября она находилась в одиночном заключении.

13 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве поддержат любое решение Бутиной, которое она примет для своего освобождения в США. Захарова назвала сложившуюся вокруг Бутиной ситуацию политическим шантажом.

Всё, что происходит вокруг неё, не имеет никакого отношения ни к юриспруденции, ни к правосудию, ни к следствию, а является исключительно политическим давлением, шантажом, и применяется огромная линейка инструментария по психологическим экспериментам над ней.

В Госдуме также считают, что Бутина приняла решение под давлением. Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал процесс над Бутиной «современной политической инквизицией», пишет РИА Новости.