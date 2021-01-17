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Политика

Ушел из жизни посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов

Посол России в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов умер в возрасте 67 лет. Об этом, со ссылкой на сообщение российского диппредставительства в Twitter, пишет портал RT.

Министерство иностранных дел России.
Министерство иностранных дел России.
pixabay.com.

Российский дипломат занимал пост посла России в ОАЭ с апреля 2019 года.

«Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ С.Н. Кузнецова», — говорится в сообщении.

Сергей Кузнецов.
Сергей Кузнецов.
МИД РФ.

Напомним, Сергей Кузнецов занимался дипломатической работой с 1985 года. Занимал различные должности в центральном аппарате Министерства иностранных дел и за рубежом. Окончил Дипломатическую академию МИД России в 1993 году.

С 2003 по 2004 годы был советником-посланником Посольства в ОА, с 2004 по 2007 годы работал начальником отдела Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. С 2007 по ноябрь 2015 года — Генеральный консул России в Джидде (Саудовская Аравия).

27 ноября 2015 года назначен Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Джибути и Федеративной Республике Сомали по совместительству.

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