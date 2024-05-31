Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку, сообщил политик в Telegram .

По его словам, регион достиг основные цели, которые были поставлены шесть лет назад.

При этом в ноябре прошлого года сотрудники спецслужб задержали подчиненных Азарова — председателя правительства региона Виктора Кудряшова и временно исполняющего главы самарского Минстроя Михаила Асеева.

Накануне об отставке объявила глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) Наталья Комарова, напоминает Lenta.ru.

Ранее в правительстве Алтайского края прокомментировали слухи об отставке Виктора Томенко. В сети 29 мая появилась информация о якобы отставке губернатора региона. Заместитель председателя правительства края Денис Губин назвал это сообщение фейком, сообщает ИА «Атмосфера».

Также Губин напомнил, что в настоящее время Томенко находится в Белоруссии. Он поехал туда по рабочим вопросам.

Вице-премьер добавил, что в правительстве знают распространителя данной информации.

Самое важное - в нашем Telegram-канале