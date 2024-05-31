По его словам, регион достиг основные цели, которые были поставлены шесть лет назад.
При этом в ноябре прошлого года сотрудники спецслужб задержали подчиненных Азарова — председателя правительства региона Виктора Кудряшова и временно исполняющего главы самарского Минстроя Михаила Асеева.
Накануне об отставке объявила глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) Наталья Комарова, напоминает Lenta.ru.
Ранее в правительстве Алтайского края прокомментировали слухи об отставке Виктора Томенко. В сети 29 мая появилась информация о якобы отставке губернатора региона. Заместитель председателя правительства края Денис Губин назвал это сообщение фейком, сообщает ИА «Атмосфера».
Также Губин напомнил, что в настоящее время Томенко находится в Белоруссии. Он поехал туда по рабочим вопросам.
Вице-премьер добавил, что в правительстве знают распространителя данной информации.
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