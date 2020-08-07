Условие для нанесения ядерного удара раскрыли российские военные

Россия задействует ядерный потенциал только в случае ракетной атаки по территории страны, заявили представители Генштаба Минобороны РФ.

Любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением. Информация о запуске ракеты в автоматическом режиме будет доведена до высшего руководства страны, которое в зависимости от ситуации определит масштаб ответных действий ядерных сил, пишет «Красная звезда».

Публикация называется «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия.

Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников. Старт баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении.

При этом не будет возможности определить тип ее оснащения — ядерное или неядерное. Поэтому любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением.

Информация о старте ракеты в автоматическом режиме будет доведена до военно-политического руководства России, которое в зависимости от складывающейся обстановки определит масштаб ответных действий ядерных сил.

«В Основах Россия обозначила „красные линии“, переступать которые мы не советуем никому», — предупреждают авторы.

Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным.