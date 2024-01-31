Успех и крах самовыдвиженцев. Как жители Алтайского края голосовали на прошедших выборах в селах

Очередная волна муниципальных выборов прошла в Алтайском крае в воскресенье, 28 января. Рассказываем, были ли сюрпризы в сельских избирательных кампаниях и какие.

Заслужить доверие

Один из самых интересных результатов показали выборы главы Сибирского сельсовета Первомайского района. Участие в них приняли аж 654 человека, что на фоне других кампаний выглядит весьма солидно. Впрочем, для самого сельсовета это была лишь треть избирателей — 34,12%.

Но любопытнее всего оказался результат: главой в итоге стал кандидат-самовыдвиженец Марина Захарьева. При этом ей удалось убедить в своей кандидатуре аж 590 человек, что составляет 90,21% из всех проголосовавших.

Еще два кандидата были выдвинуты местными отделениями партий ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду», но, очевидно, они не сумели заслужить такого доверия электората.

Выборы. Галочка. Голосование. freepik.com

Самая высокая и самая низкая явка

Еще один высокий результат показала Наталья Пахомова, которая стала главой Самсоновского сельсовета Шипуновского района. За нее проголосовали 316 человек, что составило 99,06%.

Она, кстати, представитель «Единой России», а ее оппонентами были кандидаты от ЛДПР и «Справедливой России».

В выборах поучаствовали 319 человек или 56,36% от общего числа внесенных в список избирательных, что оказалось самым высоким показателем в это прошедшее воскресенье.



Вообще в Шипуновском районе прошли выборы аж в трех сельсоветах. Во втором, Краснояровском, сюрприза тоже не случилось. Правда, и участвовали всего два кандидата: от «Единой России» и от ЛДПР. Первый, собственно, и одержал победу.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень. freepik.com

В голосовании приняли участие 209 человек, что составляет лишь 23,97% от числа избирателей, внесенных в список. Это, кстати, самый низкий процент явки на эти выборах.

Главой сельсовета стала Мария Фриауф, получив 127 голосов или 60,77%, что можно считать довольно средним результатом и сделать вывод, что кандидаты имели плюс-минус равное влияние на избирателей.



Еще один сельсовет Шипуновского района, Урлаповский, хоть и показал явку чуть выше, чем Краснояровский, все же оказался среди замыкающих с показателем в 27,91% или 170 человек.

Несмотря на то, что победитель, Лилия Ливицкая, набрала даже меньше, чем новоиспеченная глава Краснояровского сельсовета, ее выигрыш с 51,76% (88 человек) выглядит убедительнее, поскольку кандидатов на этих выборах было трое. Оппоненты, уже по традиции, были из ЛДПР и «Справедливой России».

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень. freepik.com

Отмененная регистрация

На выборах главы Сосновского сельсовета Заринского района также было два кандидата — от «Единой России» и ЛДПР.

Победил представитель первой партии, Николай Малюгин, набрав 141 голос или 90,97%. Всего проголосовать решили 155 человек или 42,23% внесенных в список избирателей.

В Контошинском сельсовете Косихинского района главой тоже стал выдвиженец от «ЕР».

Хотя изначально кандидатов было трое, фактически к выбору были представлены лишь двое из них. Дело в том, что Косихинский суд 18 января отменил регистрацию самовыдвиженца Александра Махрова, причина не уточнялась.

Всего в голосовании поучаствовали 438 человек, что составляет 35,24% от числа избирателей, внесенных в список. Главой сельсовета избрана Светлана Ряполова, получившая 295 голосов или 67,35%.

Выборы. "Голос"

В плюсе

Напомним, что первая волна мунвыборов после губернаторской кампании прошла в декабре. Тогда результат был примерно таким же: пять сельсоветов обзавелись главами-единороссами, и лишь один победитель представлял ЛДПР.

Именно такие выборы — фундамент для уже следующей губернаторской кампании. Чем больше партия имеет своих людей в числе сельских глав и муниципальных депутатов, тем легче ей будет собрать подписи, чтобы пройти мунфильтр и выдвинуть своего кандидата на пост главы региона.

Как и в декабрьских выборах, в этих участвовали всего три партии: "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду" и ЛДПР. Очевидно, что пока в плюсе находится "ЕР".

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