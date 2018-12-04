«Утаптывает собеседника». Песков рассказал, почему спорить с Путиным бесполезно

Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:
В плане экспертной подготовки он может дать фору кому угодно. С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника, если начинаешь с ним спорить, моментально. Но делает это абсолютно аргументированно.
Песков отметил, что президент мог бы прекрасно обойтись и без пресс-секретаря, так как способен прекрасно доносить свои мысли до самой разной аудитории. Пресс-секретарь просто помогает более оперативно работать с информацией, пишет РЕН-ТВ.