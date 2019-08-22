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Политика

Утиная грудка с соусом из лисичек и сорбет из княженики: как потчевали финны Путина

21 августа после рабочей встречи и последующей пресс-конференции президент РФ Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё пообедали в ресторане «Вальхалла», расположенном в крепости Свеаборг.

Владимир Путин и Саули Ниинистё на катере отправились к причалу крепости Свеаборг.
Владимир Путин и Саули Ниинистё на катере отправились к причалу крепости Свеаборг.
kremlin.ru

В меню лидеров двух стран была финская озерная рыба, суп из топинамбура и утиная грудка с соусом из лисичек. На десерт подали свежие ягоды и сорбет из княженики <арктической малины>.

Путин и Ниинистё «отобедали» в ресторане, открытом в 1952 году. Заведение назвали в честь секретного общества «Вальхалла», которое готовило заговор против шведского короля Густава III в 1780-х годах. Слово «Вальхалла» — из скандинавской мифологии: в этот небесный чертог попадают воины после смерти, пишет «Российская газета». Остров Суоменлинна, где находится ресторан, в 1991 году включен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает финский сайт Yle.

Российский и финский лидеры Владимир Путин и Саули Ниинистё.
Российский и финский лидеры Владимир Путин и Саули Ниинистё.
kremlin.ru

На сайте ресторана, в котором проходил рабочий обед президентов, указано, что гости могут выбрать блюда из пяти меню. В качестве главных блюд подаются рыба, стейк, запеченная утиная грудка с малиновым винным соусом, овощное турнедо с ячменным ризотто и шафраном, сообщает ТАСС.

Нюанс финского гостеприимства — президент Финляндии Саули Ниинистё поприветствовал российского коллегу Владимира Путина на русском языке, пишет News.ru.

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