Уволен руководитель спецподразделения ФСБ

Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров сообщил «Интерфаксу», что увольнение никак не связано с недавним задержанием нескольких сотрудников спецподразделения по подозрению в разбое.

По информации «Лента.ру», Канакин давно подал рапорт о выходе на пенсию, однако его заявление не подписывали до назначения на эту должность нового кандидата. По информации источника агентства, после увольнения Канакин возглавил Международную ассоциацию ветеранов «Альфы» по решению самой организации.

Канакин работал в «Альфе» с 1984 года и имеет звание «Герой России», пишет bfm.ru. Он участвовал в операциях по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке и в школе в Беслане. Спецподразделение он возглавил в 2014 году.

Временно исполняющим обязанности начальника управления «А» (более известного как группа «Альфа») Центра специального назначения ФСБ России назначен полковник Кирилл Курносов, сообщает РИА Новости. Курносов является участником боевых действий на Северном Кавказе, участвовал в освобождении заложников в Беслане в 2004 году, имеет боевые награды.

Начальника управления «А» будет утверждать президент РФ.

Ранее несколько сотрудников ФСБ, в том числе из специальных подразделений «Альфа» и «Вымпел», были задержаны по подозрению в разбое.