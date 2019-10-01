Увольнение чиновников в России может стоить бюджету 5 млрд рублей

По информации СМИ, до 2022 года в стране могут уволить порядка 13 тысяч государственных служащих. В качестве компенсаций Минфин планирует им выплатить 4,8 млрд рублей.
Ранее заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко рассказала, что в стране грядет масштабное сокращение чиновников, поскольку с 2020 года в России начнут реализовывать реформу в сфере государственного управления.
Увольнение одних чиновников будет сопряжено с повышением зарплаты тем управленцам, которые останутся на государственной службе.
Позже пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов заявил журналистам, что кабмин не принимал окончательных решений, связанных с реформированием системы госслужбы.