Мэр Абакана прямо в Кремле отказался от предложения возглавить Хакасию. Подробности

Глава Абакана Николай Булакин в прямом эфире местной телепрограммы «Час мэра» рассказал о своем незапланированном визите в администрацию президента (АП) РФ. Там он отказался от предложения возглавить Хакасию.

Булакин рассказал, зачем его экстренно вызвали в администрацию президента — к первому заместителю руководителя АП Сергею Кириенко.

Николай Булакин,

глава Абакана:

Скажу прямо — мне было сделано предложение согласиться на исполнение обязанностей главы республики с очень широкими полномочиями в принятии решений. <…> Я отказался с не убиенной мотивировкой — выборы еще идут. <…> Чтобы президент меня назначил исполняющим обязанности, я должен уйти в отставку с должности главы города, а это меня не устраивает. Я только что избрался, и горожане оказали мне доверие. Выборы состоятся и все-таки кого-то изберут, а мне что делать? Мои доводы были восприняты, быть может, не с большим удовольствием. По итогам нашем беседы Сергей Владиленович, как он мне сказал, пойдет докладывать президенту.

Незапланированный разговор получился очень долгим, пишет ИА «Хакасия».

«В это время по прямому телефону Кириенко позвонил президент. Он спросил, насколько я понял, что там с Хакасией? Кириенко ответил: „Мы как раз сейчас проблему Хакасии и решаем. У нас мэр“. И назвал меня. Потом последовал ответ президента: „Передайте Николаю Генриховичу привет“, — что Кириенко и сделал», — рассказал Булакин.

По словам Булакина, вопрос об отставке действующего главы региона Виктора Зимина, который по состоянию здоровья снял свою кандидатуру со второго тура выборов на пост главы Хакасии, уже решен и речь идет о назначении врио главы республики на период до завершения выборной компании, пишет ТАСС.

Второй тур

В избирком Хакасии 2 октября подал заявление Андрей Филягин («Справедливая Россия»). Он снял свою кандидатуру с выборов. Валентин Коновалов (КПРФ) пока сдаваться не намерен, а Александр Мяхар («Партия Роста») с четвертым результатом после первого тура думает — вливаться ли в борьбу. В течение двух дней он должен определиться со своим участием в повторном голосовании.

Если Александр Мяхар даст согласие на участие, то избирательная комиссия Республики Хакасия назначит повторное голосование на 21 октября, говорится в сообщении ЦИК.

В случае отказа от участия в выборах Александра Мяхара, в соответствии с законодательством будет проводиться голосование за одного кандидата, которому для победы необходимо будет набрать более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Как проголосовали в первом туре выборов в Хакасии