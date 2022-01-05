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Политика

В Алматы на две недели ограничили въезд в город и запретили массовые мероприятия и алкоголь

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ в введении Алматы и Мангистауской области чрезвычайного положения из-за протестов. Документ предусматривает ограничения на въезд, выезд и проведение массовых мероприятий, а также запрет на продажу спиртного. Об этом со ссылкой на официальный сайт президента Республики сообщает портал Газета.ru.

Флаг Казахстана.
Флаг Казахстана.
открытые источники (CC0)

По указу, в городе Алматы будет ограничена свобода передвижения, в том числе транспортных средств. У граждан будут проверять документы. Планируется проводить досмотр, как людей, так и их автомобилей.

Въезд и выезд в Алматы ограничат. Массовые мероприятия и забастовки запретят. У жителей города планируют изъять оружие и боеприпасы, а также ядовитых веществ.

«Запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции», — сказано в указе.

Ранее сообщалось, что в двух регионах страны — в Алматы и Мангистауской области — режим ЧС вступает в силу 5 января на срок до 19 января 2022 года. Токаев заявил, что надеется на благоразумие граждан.

Как ранее сообщали СМИ, на западе Казахстана несколько дней не стихают массовые протесты из-за возросших цен на газ. Резко увеличилась стоимость голубого топлива на местных автозаправках — с 50−60 тенге (ок. 10 рублей) за литр в 2021-м до 120 тенге за литр (ок. 21 рубля) в новом году.

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