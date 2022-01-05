В Алматы на две недели ограничили въезд в город и запретили массовые мероприятия и алкоголь

По указу, в городе Алматы будет ограничена свобода передвижения, в том числе транспортных средств. У граждан будут проверять документы. Планируется проводить досмотр, как людей, так и их автомобилей.
Въезд и выезд в Алматы ограничат. Массовые мероприятия и забастовки запретят. У жителей города планируют изъять оружие и боеприпасы, а также ядовитых веществ.
«Запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции», — сказано в указе.
Ранее сообщалось, что в двух регионах страны — в Алматы и Мангистауской области — режим ЧС вступает в силу 5 января на срок до 19 января 2022 года. Токаев заявил, что надеется на благоразумие граждан.
Как ранее сообщали СМИ, на западе Казахстана несколько дней не стихают массовые протесты из-за возросших цен на газ. Резко увеличилась стоимость голубого топлива на местных автозаправках — с 50−60 тенге (ок. 10 рублей) за литр в 2021-м до 120 тенге за литр (ок. 21 рубля) в новом году.