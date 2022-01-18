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Политика

В Алтайский край могут вернуться народные выборы глав городов и районов

Депутат Алтайского заксобрания (АКЗС) Александр Молотов сообщил в своем Telegram-канале, что вскоре города и районы края смогут вернуть всенародные выборы своих глав.

Выборы мэра Барнаула 14 февраля 2020
Выборы мэра Барнаула 14 февраля 2020
Анна Зайкова

Молотов отметил, что «Справедливая Россия — За правду» будет поддерживать инициативу профильного комитета АКЗС об установлении вариативности способов избрания глав городов и районов.

«Настаивать на том, что это именно наша и только наша идея, мы не планируем, ибо как в известном анекдоте про „вам шашечки или ехать“. Лично нам — „ехать“ (главное, что в правильном направлении)», — отметил парламентарий.

Как уточняет АКЗС, депутаты намерены наделить муниципальные районы, городские и муниципальные округа правом принимать решение о порядке избрания глав.

Об этом 18 января сообщил зампред АКЗС, глава комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько на совещании по вопросу создания в регионе муниципальных округов.

«Система муниципальных органов власти в нашей стране перестраивается в связи с обновленной Конституцией РФ и включением местного самоуправления в единую систему публичной власти. К 1 января 2028 года муниципалитеты страны перейдут на одноуровневую систему местного самоуправления — муниципальные и городские округа, в случае принятия Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти“. Обсудив с коллегами предстоящие изменения, мы предлагаем уже сейчас пересмотреть региональный закон „О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края“ в части изменения способа наделения полномочиями глав», — заявил Голобородько.

Главы смогут избираться либо на прямых выборах, либо из состава представительных органов, либо по результатам конкурса.

Решение в каждом конкретном случае будут принимать представительные органы местного самоуправления, пояснил зампред АКЗС.

Сейчас в муниципальных районах Алтайского края преимущественно действует двухуровневая система управления. Главы в сельских и городских поселениях избираются на прямых выборах, главы районов и городских округов — по итогам конкурсов.

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