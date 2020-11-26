В алтайском городе ракетчиков назначили главу

Депутаты ЗАТО Сибирский в Алтайском крае проголосовали за назначение Сергея Драчева главой городского округа, сообщила пресс-служба правительства региона.

Главу избрали по итогам конкурса и результатам голосования. До избрания Сергей Драчев работал главой администрации ЗАТО Сибирский.

«Осуществлять свои полномочия глава городского округа ЗАТО Сибирский будет на постоянной основе в течение пяти лет», — добавили в правительстве.

Сергей Драчев родился 21 апреля 1959 года. Окончил Академию труда и социальных отношений с квалификацией «Менеджмент».

В 2001 году стал депутатом Советом депутатов ЗАТО Сибирский, через два года — главой ЗАТО Сибирский, в октябре 2006 года также избран главой ЗАТО, набрав 75% голосов проголосовавших избирателей.

18 ноября 2010 года его назначили главой администрации, в 2015 году единогласным решением народные избранники вновь доверили руководство администрацией Сергею Драчеву.

На территории ЗАТО Сибирский располагается Краснознаменное орденов Кутузова и Александра Невского ракетное соединение.

В Сибирском живут около 12 тыс. человек