12 сентября
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Политика

В алтайском городе во время выборов скончалась женщина-наблюдатель

В Рубцовске наблюдателю стало плохо во время работы на избирательном участке. Женщине вызвали скорую, но медики не сумели ее спасти.

Выборы.
Выборы.
"Голос"

Об этом сообщает телеграм-канал крайизберкома.

Рубцовчанка Надежда Сафенрейдер была член участковой избирательной комиссии избирательного участка № 475. Назначена она была по предложению партии «Яблоко».

«Как рассказали в территориальной избирательной комиссии города Рубцовска, Надежде Андреевне стало плохо во время работы на избирательном участке. Была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила ее в городскую больницу № 2. В приемном покое были проведены реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти Надежду Андреевну не удалось», — говорится в сообщении.

Коллектив крайизберкома выразил соболезнования родственникам погибшей.

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