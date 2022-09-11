В алтайском городе во время выборов скончалась женщина-наблюдатель

Об этом сообщает телеграм-канал крайизберкома.

Рубцовчанка Надежда Сафенрейдер была член участковой избирательной комиссии избирательного участка № 475. Назначена она была по предложению партии «Яблоко».

«Как рассказали в территориальной избирательной комиссии города Рубцовска, Надежде Андреевне стало плохо во время работы на избирательном участке. Была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила ее в городскую больницу № 2. В приемном покое были проведены реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти Надежду Андреевну не удалось», — говорится в сообщении.