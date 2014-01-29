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Политика

В Алтайском крае атеист требует отправить министра культуры в монастырь

Активист организации «Атеисты России» вышел на одиночный пикет к администрации Бийска с требованием отправить в отставку министра культуры Ольгу Любимову. Такой позиции придерживаются все члены этой организации.

Пикет за отставку Ольги Любимовой.
Пикет за отставку Ольги Любимовой.
http://ateizm.info/

Молодой человек вышел с плакатом: «Нет мракобесию. Министра культуры в монастырь!», пишет «МК на Алтае».

Активисты провели одиночные пикеты с требованием отставки Любимовой около одного из зданий министерства культуры 28 января, а также в нескольких регионах. Причиной для протеста стали религиозные взгляды чиновницы.

«Министр культуры должен быть не предвзят, высокообразован и сведущ в вопросах культуры. <.> Религиозные взгляды человека не могут не отражаться на его работе, тем более это недопустимо на руководящей должности», — говорится в официальной группе организации.

До назначения Ольга Любимова управляла департаментом кинематографии. Скандал вокруг ее персоны уже успел разразиться после того, как в Сети всплыли снимки 12-летний давности. На одном из них Любимова позирует в футболке с надписью: «Кто Вы такие? Что вам надо? Я вас не знаю. Идите на …».

Значительная часть биографии Любимовой касается религии. Она получала образование в православной гимназии, работала в информационном агентстве Русской православной церкви, создала более 80 документальных фильмов о православии.

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