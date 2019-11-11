В Алтайском крае будет создано еще одно правительство

Более 20 человек не старше 35 лет войдут в состав молодежного правительства Алтайского края. Оно приступит к работе с начала следующего года. Об этом рассказала 11 ноября начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона Екатерина Четошникова.

Молодые люди уже могут подавать свои заявки по вхождению в состав молодежного правительства. Они будут приниматься до 27 ноября. Всего набирают 21 человек, у каждого из которых будет свой наставник — министр или начальник управления.

Екатерина Четошникова особо отметила, что никакой зарплаты еще одни члены еще одного правительства получать не будут. Вся работа будет выполняться ими на общественных началах.

Вместе с тем новая структура станет хорошим социальным лифтом, а также возможностью доносить до высшего руководства края инициатива молодежных общественных объединений и организаций.

Начальник регионального молодежного управления убеждена в том, что «новая структура призвана создать программные продукты развития отрасли и моделировать механизм межведомственного взаимодействия».