В Алтайском крае будет создано еще одно правительство

Молодые люди уже могут подавать свои заявки по вхождению в состав молодежного правительства. Они будут приниматься до 27 ноября. Всего набирают 21 человек, у каждого из которых будет свой наставник — министр или начальник управления.
Екатерина Четошникова особо отметила, что никакой зарплаты еще одни члены еще одного правительства получать не будут. Вся работа будет выполняться ими на общественных началах.
Вместе с тем новая структура станет хорошим социальным лифтом, а также возможностью доносить до высшего руководства края инициатива молодежных общественных объединений и организаций.
Начальник регионального молодежного управления убеждена в том, что «новая структура призвана создать программные продукты развития отрасли и моделировать механизм межведомственного взаимодействия».