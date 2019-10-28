В Алтайском крае депутаты проголосовали за смену главы проблемного района

Депутаты Каменского районного собрания возложили полномочия главы района на Алексея Жихаренко. За это проголосовали большинство народных избранников, соответствующий документ подписан заместителем главы представительного органа. Однако в департаменте администрации губернатора и правительства края по вопросам внутренней политики сказали утром 28 октября, что документ не имеет юридической силы и решение не принято.

Что решили депутаты

Депутаты райсобрания признали утратившим силу свое решение от 12 сентября 2018 года, который они назначили Евгению Гордиенко и.о. главы района. Решением от 28 октября 2019 года за № 47 они возложили полномочия и.о. на замглавы администрации Алексея Жихаренко.

Документ об этом подписал зампредседателя районного собрания Иван Панченко (решение № 47 есть в редакции).

Кроме того, в распоряжении редакции имеется реестр голосования депутатов (оно проходило опросным методом). Из реестра следует, что 12 депутатов были за, один против, не голосовали пятеро. Для принятия решения достаточно 11 голосов за.

Камень-на-Оби

Решение не окончательное

Однако Юрий Проскурин, начальник департамента администрации губернатора и правительства края по вопросам внутренней политики, пояснил, что данный документ еще не имеет юридической силы и официально не зарегистрирован. Поэтому говорить о возложении полномочий и.о. главы Каменского района на другого человека преждевременно.

Окончательно вопрос может решиться на этой неделе, идут консультации. Комментируя ситуацию, Юрий Проскурин ограничился лишь пояснением, что с голосованием не все просто.

Проскурин не стал комментировать предполагаемую судьбу Евгению Гордиенко — именно потому, что официального решения нет.

Источник в администрации Каменского района предположил, что она будет работать заместителем главы — им она и была до того, как на нее возложили полномочия и.о. главы района. Это произошло после отстранения от должности Федора Найдена, обвиненного в уголовном преступлении.

Кто такой Алексей Жихаренко

По данным «Каменских известий», Алексей Жихаренко назначен заместителем главы в декабре 2018 года.

У него два высших образования, полученных в АлтГТУ по специальностям «информационно-измерительная техника и технологии» и «экономист-менеджер».

Жихаренко работал в администрации Бийского района, а также в управлении края по ЖКХ — начальником сектора теплоснабжения отдела водоснабжения и малой теплоэнергетики и в администрации края — консультантом отдела по госнаградам и наградам Алтайского края департамента администрации по вопросам госслужбы и кадров.



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