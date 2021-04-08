В Алтайском крае «Единая Россия» помогает волонтерам подготовиться к выборам

На площадке партийной школы эксперты проведут онлайн-семинары для общественников , которые впервые пробуют себя в политике

В помощь молодым активным общественникам, желающим попробовать себя в политической деятельности, в феврале 2021 года Алтайское региональное отделение «Единой России» запустило образовательный проект «Региональный ПолитСтартап». На сайте проекта зарегистрировались 133 молодых активиста, предложивших на суд жителей края и экспертов свои социальные проекты. В настоящее время прием заявок завершен. Идет активное голосование за участников. Уже более 12 тысяч жителей края отдали свои голоса за тех или иных участников ПолитСтартапа.

«Каждый голос на счету, ведь уже с 16 апреля 30 победителей промежуточного этапа станут слушателями Региональной политшколы „Единой России“. Эксперты в коммуникациях, политических технологиях, ведущие краевые политики и общественные деятели расскажут участникам кадрового проекта об актуальной общественно-политической ситуации в стране, базовых задачах в предвыборной кампании и эффективных технологиях работы с избирателями», — рассказал руоводитель Регионального исполкома «Единой России» Денис Голобородько.

Он добавил, что подведение итогов состоится 18 апреля, победители проекта получат возможность попробовать себя в реальной политике — принять участие в предварительном голосовании «Единой России».

К слову, аналогичный кадровый проект реализуется и на федеральном уровне. Партия «Единая Россия» обучает общественников — участников партийной процедуры электоральной работе.

«За спиной у волонтеров успешный опыт практической работы по оказанию помощи гражданам в период пандемии. В тоже время у большинства нет опыта политической деятельности. А для того, чтобы стать кандидатом, придется соперничать, в том числе, и с политическими тяжеловесами», — подчеркнул Константин Костин. Поэтому крайне важно, что «Единая Россия» помогает общественникам получить навыки публичной политической работы, добавил эксперт.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, который стал одним из экспертов семинара, отметил, что «неравнодушные люди, склонные к общественной работе и делающие это не на словах, это очень важный кадровый ресурс для серьезных системных политических партий».

Сами кандидаты из числа волонтеров точно знают, зачем идут на предварительное голосование «Единой России». Участник предварительного голосования и проекта «Региональный ПолитСтартап» из Бурлинского района Самат Битенов в период пандемии присоединился к волонтерской работе сам, и организовал в своем селе добровольческую бригаду. По словам добровольца, он планирует продолжать активную общественную деятельность и дальше — чтобы решать проблемы своих односельчан на более профессиональном уровне, Самат хочет стать депутатом «Единой России».

И таких примеров по всей стране много. Детский хирург Михаил Есаян из Краснодара своей задачей видит повышение качества и доступности детского здравоохранения во всех регионах. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Дияс Избасаров из Оренбурга намерен направить свои усилия на реализацию спортивных проектов, продвижение их в массы и сделать спорт доступным для детей и взрослых в сельской местности, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, идею активнее привлекать к участию в выборах общественников ранее поддержал Президент. В том числе об этом он говорил на встрече с активистами всероссийской акции «МыВместе». По мнению Владимира Путина, это положительно скажется на развитии страны, поскольку волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак тогда отметил, что партия окажет общественникам всестороннюю помощь в подготовке к выборам.