В Алтайском крае «Единая Россия» проводит декаду приема граждан

В рамках декады приема граждан, посвященной 19-летию со дня основания партии «Единая Россия», в Алтайском крае депутаты «Единой России» всех уровней власти проводят дистанционные приемы жителей региона по личным вопросам.

В первый день приема к депутату Государственной Думы Наталье Кувшиновой обратились две пожилые женщины за помощью в приобретении продуктов. По телефону они рассказали, что в связи с ограничительными мерами, сами на улицу не выходят. В течение дня депутат отвезла пенсионерам продуктовые наборы и сладости к чаю.

Другая заявительница, жительница Поспелихинского района, пожаловалась на проблему внутреннего автобусного сообщения. «Село у нас большое, пешком, особенно в зимнее время, передвигаться проблематично», — поделилась пенсионерка в телефонной беседе. Наталья Кувшинова сообщила, что все полученные просьбы и вопросы взяты на контроль и будут разрешаться.

В этот день ее коллега по фракции депутат Иван Лоор выполнил просьбу социального общежития в с. Анисимово, Тальменского района и приобрел для него рециркулятор воздуха.

Сегодня в социальном общежитии проживает 40 человек, в основном это люди пожилого возраста. В условиях пандемии здесь постарались создать максимально безопасные условия для проживания.

Людмила Традчик,

руководитель пансионата:

— По возрасту и наличию хронических заболеваний наши бабушки и дедушки как раз в зоне риска. Поэтому мы стремимся ограничить их контактирование с друг другом, даже прием пищи организован в палатах. А для вновь поступающих предусмотрен двухнедельный карантин в отдельном здании. И тем не менее все контакты, естественно, не исключишь, поэтому очень был нужен рециркулятор для обеззараживания воздуха, но стоимость прибора высока, и мы не могли приобрести его самостоятельно.

На прием к депутату Валерию Елыкомову обратились три жителя края с просьбой о содействии в получении консультации узких медицинских специалистов. По словам депутата, все вопросы решены положительно.

Жители ст. Голуха обратились к руководителю фракции Сергею Прибу за помощью в решении проблемы низкой температуры в многоквартирном доме. Со слов заявительницы, старый котёл в котельной не справляется с нагрузкой в холода. Также был задан вопрос по теме трудоустройства. Каждое обращение взято на контроль депутатом и будет проработано.

Депутат краевого заксобрания Денис Голобородько отметил, что наиболее часто во время приёма к нему обращались с вопросом о порядке бесплатного предоставления медикаментов для лечения коронавирусной инфекции.

Денис Голобородько,

депутат краевого заксобрания:

— Лекарства уже поступили в регион, держим плотную связь с министерством здравоохранения и больницами. Важно, что разработаны алгоритмы работы, которые позволят выделять лекарства не дожидаясь тестов, а при наличии ряда симптомов по заключению врача.

Другие вопросы касались социальных выплат, предоставления материальной поддержки и решения проблемы реализации мусорной реформы. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.

С вопросами оформления опеки над ребенком и увеличения размера пенсии с учетом нетрудоспособных членов семьи обратились жители края к руководителю Региональной общественной приемной Борису Трофимову. Всем заявителям дана исчерпывающая консультация по заданным вопросам.

К акции подключились депутаты муниципального уровня власти. В первый день декады онлайн-прием граждан провел руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов.

Как отметил народный избранник, обращения поступали по разным вопросам: многодетные семьи, дети-сироты, эпидемиологическая ситуация, спортивный досуг для детей. По каждому из них была проведена консультация.

Так, к Вячеславу Перерядову обратилась многодетная мать, проживающая в Барнауле вместе с тремя детьми. По словам заявительницы, в данный момент семья находится в очень тяжелом финансовом положении.

Вячеслав Перерядов,

руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе:

— Нужно реагировать максимально оперативно, ведь у женщины сложная ситуация. В течение дня набор продуктов и материальная помощь были переданы нуждающимся.

Напомним, 1 декабря по всей стране десятки тысяч депутатов стали активистами волонтерских центров «Единой России». Совместно с добровольцами они помогают тем, кто в этом нуждается.

Андрей Турчак,

секретарь Генсовета партии:

— Мы работаем, для нас это день, когда вместо праздника наши депутаты, сторонники и активисты продолжат помогать людям.

Он поблагодарил коллег и добровольцев за оказываемую гражданам помощь и напомнил, что весь этот год для партии проходит под знаком добровольчества.