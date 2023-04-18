В Алтайском крае хотят внести правки в закон о порядке проведения митингов

Согласно информации АКЗС, правки обусловлены корректировкой федерального законодательства.
Согласно нововведениям в законопроект, иностранный агент не может организовывать публичные мероприятия.
Расширили перечень мест, в которых запрещено проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций.
В список включили вокзалы и порты, объектов жизнеобеспечения, территории возле школ и больниц, ведомств соцзащиты, детских и спортивных площадок, культовых сооружений, а также органов публичной власти.
Также, согласно федеральному закону, регионы могут сами вводить запрет на проведение митингов в определенных местах. Место должно быть обусловлено объективными особенностями региона — историческими или культурными.
Ранее подготовили законопроект об уголовном наказании за надругательство над паспортом.