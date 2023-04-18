18 апреля
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Политика

В Алтайском крае хотят внести правки в закон о порядке проведения митингов

Депутаты АКЗС собираются рассмотреть изменения в краевой закон «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края». Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

В Барнауле прошел митинг в поддержку задержанных на митингах.
В Барнауле прошел митинг в поддержку задержанных на митингах.
artem.kosaretskiy

Согласно информации АКЗС, правки обусловлены корректировкой федерального законодательства.

Согласно нововведениям в законопроект, иностранный агент не может организовывать публичные мероприятия.

Расширили перечень мест, в которых запрещено проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций.

В список включили вокзалы и порты, объектов жизнеобеспечения, территории возле школ и больниц, ведомств соцзащиты, детских и спортивных площадок, культовых сооружений, а также органов публичной власти.

Также, согласно федеральному закону, регионы могут сами вводить запрет на проведение митингов в определенных местах. Место должно быть обусловлено объективными особенностями региона — историческими или культурными.

Ранее подготовили законопроект об уголовном наказании за надругательство над паспортом.

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