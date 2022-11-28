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Политика

В Алтайском крае избрали нового главу Тюменцевского района

Выборы главы Тюменцевского района состоялись 28 ноября. Им стал Иван Дитц.

Иван Дитц
Иван Дитц
Фото Антона Федотова

На сессии Тюменцевского районного Совета народных депутатов главой района избрали Ивана Дитца.

Дитц родился 14 декабря 1961 года в селе Сосновка Тюменцевского района. Он учился в Алтайском политехническом институте на факультете сельскохозяйственного строительства. Окончил вуз в 1984 году.

После института Иван Дитц начал работать мастером по строительству в родном селе в совхозе «Свет Октября».

В 2007 году стал заместителем главы администрации района по строительству и ЖКХ и проработал три года. В июне 2013-го назначен главой Администрации Тюменцевского района по решению районного Собрания депутатов.

Иван Дитц трижды был главой Тюменцевского района — в 2012, в ноябре 2017 и в 2022 году. В этот раз за кандидатуру Ивана Дитца проголосовали 17 из 17 депутатов.

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