В Алтайском крае избрали нового главу Тюменцевского района

На сессии Тюменцевского районного Совета народных депутатов главой района избрали Ивана Дитца.

Дитц родился 14 декабря 1961 года в селе Сосновка Тюменцевского района. Он учился в Алтайском политехническом институте на факультете сельскохозяйственного строительства. Окончил вуз в 1984 году.

После института Иван Дитц начал работать мастером по строительству в родном селе в совхозе «Свет Октября».

В 2007 году стал заместителем главы администрации района по строительству и ЖКХ и проработал три года. В июне 2013-го назначен главой Администрации Тюменцевского района по решению районного Собрания депутатов.

Иван Дитц трижды был главой Тюменцевского района — в 2012, в ноябре 2017 и в 2022 году. В этот раз за кандидатуру Ивана Дитца проголосовали 17 из 17 депутатов.