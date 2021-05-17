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Политика
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В Алтайском крае 240 млн рублей ушли на поселок-призрак?

Алтайские справедливороссы в новом видео проекта «Хожу по краю» попытались разобраться, куда делись 240 млн бюджетных рублей, которые власти направляли в развитие Шипуновского района.

Депутат АКЗС Евгения Боровикова.
Депутат АКЗС Евгения Боровикова.
Анна Зайкова.

К шипуновцам отправилась депутат АКЗС Евгения Боровикова. Она узнала, что на выделенные деньги проложили дороги, сделали освещение, дорожные знаки, но вместо целого поселка — пустырь. На купленных участках не строят жилье из-за грунтовых вод.

Тем временем уже построенные здания в Шипуновском районе разрушаются: детский сад на четыре села стал пристанищем маргиналов, спортзал и ДК разрушается, школы уже давно требуют ремонта.

«Сотни миллионов рублей, федеральных и региональных, ушли на строительство поселка-призрака, где никто не живет! Этих денег с лихвой хватило бы и на детские сады, и на школы, и на спортзалы», — уверены в партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».

Подробности — в сюжете.

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