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В Алтайском крае начал работу сайт «Партия. Онлайн»

Алтайское региональное отделение «Единой России» совместно с Региональным штабом общественной поддержки партии запустили новый информационный ресурс https://партия.онлайн

Пресс-служба "Единой России"

Главная идея проекта — использование возможностей цифровых, интерактивных средств для содержательного разговора с жителями края о важнейших для партии и края событиях. На главной странице сайта можно внести свои предложения в Народную программу партии или почитать партийные новости.

Кроме того, на сайте собраны материалы о руководстве «Единой России» в регионе, действующих депутатах и кандидатах в депутаты Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания. Выбрав в меню кнопку «обращение к кандидату», можно найти кандидата от партии, баллотирующегося по вашему избирательному округу и задать ему вопрос, либо написать наказ избирателя.

Также пользователям Интернета стала доступна информация об итогах работы «Единой России» в регионе. С ним можно ознакомиться, выбрав в меню раздел «отчет партии». Отдельного внимания заслуживает интерактивный раздел для подачи обращений в Региональную общественную приёмную. Заполнив небольшую анкету, можно задать интересующий вопрос сотрудникам приемной или депутатам, и получить ответ на электронную почту или мобильный телефон, указанный в обращении.

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