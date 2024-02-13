В Алтайском крае начнут массовый обход домов и квартир перед выборами президента — что нужно знать

Обходчики — это члены участковых избирательных комиссий, которые прошли специальное обучение в краевом Избиркоме и в ЦИК России.
Стоит понимать, что обходчики не занимаются сбором голосов или агитацией за кандидатов. В их задачи входит лишь информирование и заполнение анкеты. С собой у них будет два буклета: с информацией о кандидатах, вписанных в бюллетень, и о технических моментах, касающихся выборов. Плюс в этом году они будут использовать мобильное приложение.
Обходчики будут ходить по домам и квартирам, расположенным на территории их избирательного участка, с 17 февраля по 7 марта. В селах обходчиков стоит ждать по вечерам, а в городах — с 12:00 дня до 20:00 вечера. По выходным, в том числе.
Хотя на самом деле временные рамки условны, и ограничений для членов комиссий, в общем-то, нет. Разве что не приходить поздним вечером и ночью.
Главная задача обходчика — застать избирателя дома. А для этого надо знать свой участок и составлять оптимальные маршруты.
"Некоторым придется пройти всего два-три дома, например, в Индустриальном районе Барнаула, где много высотных новостроек. Но в этих двух-трех домах зарегистрировано 3 тыс. избирателей. А вот в сельской местности некоторым обходчикам придется потратить несколько вечеров на поездки", — отмечает Ирина Акимова.
Обходчики расскажут о кандидатах, об адресах избирательных участков и о возможных форматах голосования.
Например, если человек хочет проголосовать традиционным способом, ему подскажут, где находится его избирательный участок. Зачастую такая помощь требуется молодым избирателям, которые голосуют впервые. Либо в тех редких случаях, когда адрес участка изменился.
Также Алтайский край входит в число 29 субъектов РФ, в которых применяется ДЭГ — дистанционное электронное голосование. Зарегистрироваться на него можно через Госуслуги до 11 марта включительно.
Однако не всем удается успешно пройти регистрацию, например, если данные в учетной записи неправильные. Бывает, что человек неверно указал свой адрес или забыл сменить паспортные данные при получении нового документа. В этом случае обходчики помогут скорректировать информацию и зарегистрироваться на ДЭГ.
Единственное исключение: проголосовать через ДЭГ не смогут приехавшие в Алтайский край жители других регионов, где такой формат не действует.
Однако любой житель России и в частности Алтайского края может воспользоваться форматом мобильного избирателя — когда человек вообще не привязан к участку по месту регистрации и может выбрать любой другой, удобный для себя. Заявление на такой вид голосования тоже надо подавать через Госуслуги и тоже до 11 марта.
"Учитывая миграционные тенденции как внутри края, так и между регионами России, это очень удобно. Если избиратель заранее знает, что в даты выборов не сможет проголосовать по месту жительства, он сможет сделать это там, где будет непосредственно находиться в эти дни", — говорит Ирина Акимова, председатель Избиркома Алтайского края.
Кроме того, избирателям с инвалидностью, маломобильным или ухаживающим за больными родственниками гражданам нужно будет именно во время обхода уведомить комиссию о намерении проголосовать на дому.
На 11 февраля в Алтайском крае зарегистрировали уже более 141 тыс. заявлений на голосование через ДЭГ и почти 4 тыс. заявлений на голосование в режиме мобильного избирателя.
По словам Ирины Акимовой, избиратели давно не встречались с настолько массовым адресным информированием. Особенно с учетом пандемии, когда многие привыкли быть дома в уединении.
Поэтому сегодня не все и не всегда рады открывать дверь любому, кто в нее постучится. И это вопрос не только контакта с незнакомцами, но и безопасности.
Как узнать, что обходчик – действительно представитель избирательной комиссии, а не мошенник? В первую очередь, обходчик всегда подтвердит свою личность. Каждый из них носит с собой удостоверяющий ее документ, удостоверение члена участковой избирательной комиссии, а также несколько визуальных символов.
Например, с собой у обходчика должен быть брендированный именной бейдж с персональными данными — их можно подтвердить, опять же, документом. А на одежде обходчика будет прикреплен значок в виде галочки и в цветах флага России.
На плече будет рабочая сумка с логотипами выборов, по которой также сразу можно увидеть, кто и с какой целью пришел.
Ну и чтобы наверняка быть узнаваемыми, обходчики наденут брендированные шапочки – белые и синие.
"Помимо символики, мы позаботились о комфорте обходчиков: чтобы все они надевали удобные одежду и обувь, помнили про питьевой режим и брали с собой фонарики. Кроме того, не секрет, что работать приходится с разными группами наших избирателей. Поэтому все маршруты были обследованы с точки зрения безопасности. И кое-где членов избирательных комиссий будут сопровождать сотрудники правоохранительных органов", — добавила Ирина Акимова.
Впрочем, стоит сказать, что многие избиратели все-таки настроены к обходчикам позитивно. В селах, например, их зачастую не просто впускают в дом, но и зовут на чашку чая. А в целом их приход воспринимается скорее как официальное приглашение на выборы.
Уже известно, что часть жителей Алтайского края проголосуют досрочно — в срок с 25 февраля по 14 марта. Так, село Кедровка Ельцовского района, поселок Тигирек Краснощековского района и село Усть-Чарыш Усть-Пристанского района находятся слишком далеко от избирательных участков, к ним даже не ходит транспорт. Поэтому члены местных избирательных комиссий приедут к ним лично и заранее.
По предварительным данным, суммарно в этих трех селах могут проголосовать 96 человек.
Голосование на всех остальных территориях Алтайского края пройдет в основном режиме.
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