В Алтайском крае начнут массовый обход домов и квартир перед выборами президента — что нужно знать

1

Когда и как будет проходить обход

Обходчики — это члены участковых избирательных комиссий, которые прошли специальное обучение в краевом Избиркоме и в ЦИК России.

Стоит понимать, что обходчики не занимаются сбором голосов или агитацией за кандидатов. В их задачи входит лишь информирование и заполнение анкеты. С собой у них будет два буклета: с информацией о кандидатах, вписанных в бюллетень, и о технических моментах, касающихся выборов. Плюс в этом году они будут использовать мобильное приложение.

Узнаваемые символы обходчиков. Екатерина Копытова

Обходчики будут ходить по домам и квартирам, расположенным на территории их избирательного участка, с 17 февраля по 7 марта. В селах обходчиков стоит ждать по вечерам, а в городах — с 12:00 дня до 20:00 вечера. По выходным, в том числе.

Хотя на самом деле временные рамки условны, и ограничений для членов комиссий, в общем-то, нет. Разве что не приходить поздним вечером и ночью.

Главная задача обходчика — застать избирателя дома. А для этого надо знать свой участок и составлять оптимальные маршруты.