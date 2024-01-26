В Алтайском крае намерены насовсем запретить продажу алкоголя на некоторые праздники

Алтайские депутаты в первом чтении поддержали запрет продажи спиртного в некоторые праздничные дни во всех организациях, кроме общепитов. Однако не все парламентарии оказались довольны инициативой. К чему именно у них были претензии — altapress.ru рассказывает в своем материале.

Добросовестные и не очень

Праздников, на которые распространится запрет, пока немного — это День Победы и День города (либо села или округа). По мнению авторов инициативы, это поможет снизить процент употребления спиртного, но главное — поспособствует соблюдению общественного порядка во время массовых празднований. Причем за необходимость ограничений выступили не только муниципальные образования (например, администрация Барнаула), но и правоохранительные органы — из-за учащающихся правонарушений.

Алкоголь. CC0

В Алтайском крае уже действует практика, при которой в праздники предприятиям розничной торговли рекомендуют не продавать алкоголь. Однако часть организаций эти рекомендации игнорировала. Из-за этого, в том числе, страдала справедливость: пока добросовестные бизнесмены соблюдали правила, другие вовсю наживались на них.

Поэтому было решено ввести постоянный запрет.

«Мы посмотрели на опыт других регионов: сегодня в России запрет на розничную продажу алкоголя введен в шести субъектах на 9 мая. На День города или села — в 12», — говорит Елена Абдулаева, временно исполняющая обязанности начальника управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Уровень тревожности

Однако не все депутаты согласились со справедливостью и целесообразностью нового законопроекта. Так, например, радикально был настроен Сергей Матасов, руководитель фракции «Коммунисты России».

По его словам, они с коллегами внимательно изучили инициативу и назвали ее «запрещающей 100 грамм фронтовых за победу советского народа».

Он отметил, что закон не поможет снизить количество алкозависимых в России, ведь человек, отметив Новый год или 9 мая, не станет алкоголиком за один день. Он также озвучил статистику: по данным Росстата, в конце 2022 года число россиян с синдромом алкогольной зависимости в сельской местности выросло на 7%. Также увеличилась смертность сельчан из-за алкоголя.

Алкоголь. CC0

А аналитики Сбера отмечали, что в конце марта 2020 года, после введения карантина, больше всего выросли затраты россиян на категорию «Винные магазины» — тогда продажи алкоголя выросли и в других странах мира.

«Ученые связывают тенденцию со стрессом и тревогой. В 2022 году уровень тревожности вновь вырос после начала СВО. По результатам опроса ФОМ, в октябре того же года уровень тревожности россиян достиг рекордных 70%», — привел данные Сергей Матасов.

По его мнению, бороться против «алкоголизации населения надо систематически и другими способами: развивая культуру, спорт и пропагандируя здоровый образ жизни, а не запретами продажи алкоголя в праздничный день, особенно в такой святой, как День Победы».

К тому же, подчеркнул глава «Коммунистов России», никто не запрещает наливайкам (точкам продажи алкоголя на разлив), ресторанам или кафе продавать алкоголь в праздники. Таким образом, ограничивается доступ лишь к лицензированному и недорогому алкоголю в магазинах.

Алкоголь. СС0.

Пусть продают плюшки

Евгения Боровикова, депутат АКЗС и член фракции «Справедливая Россия», напротив, считает, что инициатива заслуживает поддержки. Однако без замечаний не обошлось.

«Любители выпить закупятся накануне и возьмут с собой на праздник. А особо забывчивых будут ждать в общепитах, ведь ограничения распространяются только на магазины. То есть часть бизнеса будет страдать от того, что они не смогут продать качественный алкоголь, а другая будет наживаться, продавая спиртное за повышенную стоимость. Почему бы не ограничить продажу алкоголя и в общепитах? Пусть продают плюшки, булочки и так далее, а алкоголь нужно точно так же запретить продавать, как и в магазинах», — рассудила она.

Владимир Семенов, руководитель фракции ЛДПР, тоже согласился с проблемой общепита и заведений, где продают спиртное на разлив. Однако добавил, что на данный момент у региона нет права запрещать им продажу алкоголя.

Тем не менее, на подходе федеральный закон, касающийся этой сферы, и, как отметил Владимир Семенов, он должен дать регионам новые рычаги по управлению алкогольным рынком, которые "все в России очень ждут".

Владимир Семенов. Предоставлено пресс-службой АКЗС

Порядок в кавычках

Андрей Кривов, руководитель фракции КПРФ, с иронией заметил, что, к сожалению, не все его коллеги разобрались в сути законопроекта, намекая, очевидно, на речь Сергея Матасова.

«Инициатива ведь направлена не на то, чтобы бороться с алкоголизмом, а на охрану общественного порядка. Я, как житель Барнаула, помню те времена, когда спиртное на разлив начинали чуть ли не с утра продавать в местах массового сбора. И также хорошо помню, какой потом был общественный «порядок», — отметил он.



Кривов добавил, что фракция поддержит инициативу, и понадеялся, что законопроект поможет проводить праздники в спокойной обстановке. Андрей Кривов. Предоставлено пресс-службой АКЗС Неадекватное поведение Сергей Писарев, председатель Мандатной комиссии и директор Барнаульского зоопарка, тоже сказал свое слов — как человек, который с 2000 года занимается организацией и проведением крупных городских торжеств. «Должен сказать, что День Победы раньше порой превращался в жуткое зрелище, когда неадекватные люди совершали неприятные поступки и на Мемориале славы, и на митингах, и во время вечерней программы. Тогда мы буквально вытаскивали со сцены людей, которые вели себя неадекватно. Но с тех пор, как администрация Барнаула решила запретить продажу спиртных напитков, мы легко и свободно проводим праздники. В том же прошлом году 16 тысяч человек побывали на вечерних концертах, и не было никого пьяного. И это самое главное — спокойное проведение», — отметил он.

Сергей Писарев. Анна Зайкова.

С пониманием

Примечательно, что даже сами представители торговли оказались, в большинстве своем, не против запрета на продажу алкоголя. От их лица высказался Андрей Осипов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.

«Практически все работающие в этой сфере бизнесмены, в первую очередь, в городах, оказались за принятие этого закона, как ни странно. Конечно, они не очень рады и наливайкам, и своим коллегам, которые не соблюдали рекомендации по ограничению продажи спиртного. Но в целом бизнес-сообщество относится к законопроекту с пониманием».

Пиво. Открытые источники.

В итоге закон приняли в первом чтении большинством голосов. Шесть депутатов проголосовали против.

Интересно, что на этой же сессии АКЗС должны были рассмотреть закон о времени продажи алкогольной продукции в Алтайском крае. Однако выяснилось, что вскоре на эту же тему должен быть принят федеральный закон. Парламентарии решили сперва дождаться его, поэтому вопрос сняли с повестки.

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