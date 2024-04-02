2 апреля
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Политика

Руководителя управления по развитию туризма и курортной деятельности назначили в Алтайском крае

Начальником управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности назначили Евгения Евгеньевича Казанцева, сообщает пресс-служба правительства.

Правительство Алтайского края, флаг.
Правительство Алтайского края, флаг.
altapress.ru

Согласно Указу Губернатора Алтайского края, Евгения Казанцева назначили на высшую должность государственной гражданской службы Алтайского края с 30 марта.

С 2019 года Казанцев исполнял обязанности заместителя начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

С декабря 2023 года был временно исполняющим обязанности начальника управления.

Ранее стало известно, кто исполняет обязанности вице-мэра Барнаула вместо арестованного Шеломенцева.

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