В Алтайском крае назначили нового вице-губернатора

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил себе нового заместителя. Им стал Александр Климин, который до последнего времени был министром промышленности и энергетики края. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Климин в новом качестве будет курировать промышленность, энергетику, транспорт, дороги, строительство и ЖКХ. К работе на новом посту он приступил 28 декабря.

Обязанность главы минпромэнерго пока исполняет замминистра Ольга Слученкова.

Кто такой Александр Климин

Александр Климин ( в центре). Анна Зайкова.

Александр Климин родился 10 декабря 1975 года в Новосибирске. Окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «экономика и управление на предприятиях транспорта (автомобильного)».

В 2001 году повышал квалификацию в Красноярском государственном университете по специальности «финансы и кредит», в 2006 году — в Академии народного хозяйства при Президенте Российской Федерации по специальности «экономика, государственные финансы, государственное управление».

В 2014 году окончил магистратуру Сибирского федерального университета по специальности «инновационный менеджмент».

С 1999 по 2005 год работал в органах исполнительной власти Красноярского края на руководящих должностях в сфере промышленной политики. В октябре 2018 года назначен министром промышленности и энергетики Алтайского края.