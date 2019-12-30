В Алтайском крае назначили нового вице-губернатора

Климин в новом качестве будет курировать промышленность, энергетику, транспорт, дороги, строительство и ЖКХ. К работе на новом посту он приступил 28 декабря.
Обязанность главы минпромэнерго пока исполняет замминистра Ольга Слученкова.
Кто такой Александр Климин
Александр Климин родился 10 декабря 1975 года в Новосибирске. Окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «экономика и управление на предприятиях транспорта (автомобильного)».
В 2001 году повышал квалификацию в Красноярском государственном университете по специальности «финансы и кредит», в 2006 году — в Академии народного хозяйства при Президенте Российской Федерации по специальности «экономика, государственные финансы, государственное управление».
В 2014 году окончил магистратуру Сибирского федерального университета по специальности «инновационный менеджмент».
С 1999 по 2005 год работал в органах исполнительной власти Красноярского края на руководящих должностях в сфере промышленной политики. В октябре 2018 года назначен министром промышленности и энергетики Алтайского края.