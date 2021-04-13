В Алтайском крае определили финалистов кадрового проекта «Региональный ПолитСтартап»

В финал кадрового проекта «Единой России» вышли 30 участников, набравших наибольшее количество голосов по результатам голосования на сайте Политстартап22.рф и оценки экспертного совета проекта в пропорциональны долях.

Все финалисты уже в ближайшие дни, с 16 по 17 марта, станут слушателями Региональной партийной школы «Единой России». Обучение пройдет в Барнауле, по его итогам экспертный совет определит 10 победителей проекта, которым партия «Единая Россия» предложит принять участие в предварительном голосовании на выборы депутатов АКЗС и закрепит за каждым наставника по участию в процедуре.

Также, в финале, эксперты конкурса определят три наиболее актуальных проекта, авторам которых партия окажет поддержку в реализации.

Напомним, в феврале 2021 года Алтайское региональное отделение партии «Единая Россия» запустило проект, в котором молодые и активные жители региона могут попробовать свои силы в общественно-политической деятельности.

Официальный старт проекту был дан 10 февраля на специально разработанной платформе — сайте политстартап22.рф. Любой житель региона в возрасте 21−35 лет, являющийся гражданином Российской Федерации, пройдя регистрацию на сайте, мог предложить инициативу или проект, направленный на развитие Алтайского края. Проекты на различные темы можно будет отправлять до 30 марта. Голосование за социально значимые инициативы прошло с 1 марта по 11 апреля на сайте проекта. По итогам голосования и с учетом оценки экспертов определены 30 финалистов.

Финалистами «Регионального ПолитСтартапа» стали: