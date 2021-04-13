В Алтайском крае определили финалистов кадрового проекта «Региональный ПолитСтартап»

Все финалисты уже в ближайшие дни, с 16 по 17 марта, станут слушателями Региональной партийной школы «Единой России». Обучение пройдет в Барнауле, по его итогам экспертный совет определит 10 победителей проекта, которым партия «Единая Россия» предложит принять участие в предварительном голосовании на выборы депутатов АКЗС и закрепит за каждым наставника по участию в процедуре.
Также, в финале, эксперты конкурса определят три наиболее актуальных проекта, авторам которых партия окажет поддержку в реализации.
Напомним, в феврале 2021 года Алтайское региональное отделение партии «Единая Россия» запустило проект, в котором молодые и активные жители региона могут попробовать свои силы в общественно-политической деятельности.
Официальный старт проекту был дан 10 февраля на специально разработанной платформе — сайте политстартап22.рф. Любой житель региона в возрасте 21−35 лет, являющийся гражданином Российской Федерации, пройдя регистрацию на сайте, мог предложить инициативу или проект, направленный на развитие Алтайского края. Проекты на различные темы можно будет отправлять до 30 марта. Голосование за социально значимые инициативы прошло с 1 марта по 11 апреля на сайте проекта. По итогам голосования и с учетом оценки экспертов определены 30 финалистов.
Финалистами «Регионального ПолитСтартапа» стали:
- Ашот Погосян, из г. Барнаул, представивший проект «Я — избиратель»;
- Павел Михалев, из с. Алтайское, с проектом «Мир позитива и активного долголетия»;
- Александр Илюшкин, из г. Барнаул, проект — «Культурно-образовательный центр на Алтае», г. Барнаул;
- Виктория Анищенко, с. Ключи, проект — «Гвардейская машина»;
- Анна Ведлер, г. Барнаул, с проектом «Медицинская грамотность»;
- Роман Куранов, с. Красногорское, с проектом «КИБЕРДРУЖИНА #22″;
- Дмитрий Боярков, г. Барнаул, представивший Комплекс предложений для социально-экономического развития Алтайского края;
- Андрей Березовиков, Чарышский район, с Комплексным проектом „Публичная политика Алтая“;
- Даниил Егоров, г. Новоалтайск, проект — „Экология за нами!“;
- Алина Горлова, г. Барнаул, проект — Мобильные отряды помощи „Мы рядом“;
- Артём Сафонов, с. Зональное, проект — „Форум молодых врачей“;
- Андрей Маевский, г. Новоалтайск, с проектом — „Мусоро-переробатывающий завод“;
- Арина Полякова, г. Барнаул, проект — „Развитие студенческих отрядов Алтайского края“»;
- Евгений Антонович, с. Ключи, проект — «Создание детских игровых площадок во дворах многоквартирных домов и территорий школ»;
- Олеся Жукова, с. Корболиха, проект — «Парк отдыха «Жемчужина Корболихи»;
- Кристина Топорова, г. Барнаул, проект — «Союз добрых сердец Алтая»;
- Юлия Гассан, с. Родино, с проектом «Клуб интеллектуальных игр «Вектор развития»;
- Руслан Пискунов, с. Верх-Суетка, с проектом «Доступный спорт для детей из малообеспеченных семей, детей из многодетных семей, детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей»;
- Максим Третьяков, г. Барнаул, проект — «Школа публичной политики»;
- Кирилл Ларионов, г. Барнаул, с проектом «Клуб выходного дня»;
- Евгения Палюх, с. Ключи, проект «Культура речи при публичных выступлениях для подростков»;
- Александра Виленко, р.п. Благовещенка, проект «Мы с ВАМИ»;
- Анна Федоренко, г. Камень-на-Оби, «Развитие волонтерского движения»;
- Николай Державин, с. Алтайское, проект — «Частный инвестор и Бизнес» как новая экономическая платформа»;
- Андрей Мохов, с. Крутиха, проект — Мемориальная стела «Тёркин — родом из Прыганки»;
- Александр Кузган, с. Хабары, «Капитальный ремонт образовательных учреждений»;
- Марина Гришунина, п. Кировский, Локтевский район, проект «Обучение глав поселений, обмен опытом работы поселения»;
- Алина Дашина, г. Барнаул, проект «Доступный спорт»;
- Ксения Гольдсман, г. Бийск, проект — «Открытый лекторий «Под открытым небом»;
- Николай Захаров, г. Славгород, проект «Здоровое поколение»;
- Данил Великанов, г. Барнаул, Образовательный проект «Новый формат».