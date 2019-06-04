В Алтайском крае определили TOP-10 самых эффективных глав муниципалитетов.

Экспертами выступили депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутаты представительных органов муниципальных образований, экономисты, политологи, политтехнологи и журналисты. По пятибалльной шкале они оценили деятельность глав муниципалитетов Алтайского края по четырем критериям (доверие жителей, лоббизм интересов территории, хозяйственная деятельность, имидж в СМИ и социальных сетях).

По итогам обобщения полученных результатов наиболее высокие средние баллы набрали следующие главы городских округов и муниципальных районов.

№ Муниципальное образование ФИО главы Средняя оценка по всем критериям 1 Кулундинский район Балухин Сергей Петрович 4,50 2 Алейский район Агаркова Светлана Яковлевна 4,36 3 Петропавловский район Козликин Сергей Васильевич 4,33 4 Заринск Терешкин Иван Иванович 4,31 5 ЗАТО Сибирский Драчев Сергей Михайлович 4,28 6 Благовещенский район Гинц Андрей Артурович 4,28 7 Рубцовский район Афанасьев Петр Иванович 4,16 8 Тальменский район Самсоненко Сергей Дмитриевич 4,15 9 Родинский район Катаманов Сергей Григорьевич 4,12 10 Заринский район Азгалдян Виктор Шагенович 4,08

Итоги исследования организаторы Клуба 2030 попросили прокомментировать председателя комитета по местному самоуправлению Алтайского краевого Законодательного Собрания Бориса Трофимова.

Борис Трофимов , председатель комитета по местному самоуправлению Алтайского краевого Законодательного Собрания. Анна Зайкова

Я принял участие в исследовании в качестве эксперта. Отмечу, что составленный рейтинг глав муниципальных образований не стал неожиданностью — во многом мои оценки (как эксперта-участника опроса) совпали с итоговыми результатами. На мой взгляд, такого рода исследования и рейтинги нужны: они позволяют понять отношение общественности и профессионального экспертного сообщества к деятельности глав муниципалитетов, а также помогают сравнить эффективность работы органов местного самоуправления между собой. Однако, подчеркну, что никакой соревновательности между главами подобные рейтинги вызывать не должны, так как это всего лишь один из многочисленных индикаторов общественной оценки работы органов местного самоуправления.

Справка

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