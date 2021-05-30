В Алтайском крае открыты участки для очного предварительного голосования «Единой России»

Как сообщил руководитель Регионального исполкома партии «Единая Россия» Денис Голобородько, в эти минуты на территории края открылись 357 участков для голосования.

«Сегодня жителям городов и районов Алтайского края предоставлена возможность в очно форме сделать выбор в пользу кандидатов, которых считают достойными представлять партию на сентябрьских выборах. Голосование проходит во всех городах и районах региона, число участков на каждой территории зависит от количества избирателей. Специально для „очного“ голосования Региональный оргкомитет изготовил четыре вида бюллетеней: для голосования за кандидатов в Государственную Думу по федеральному избирательному округу и одномандатным округам, и для голосования за кандидатов в АКЗС, также терргруппы и одномандатные округа. Всего на участки отправлено более 2 миллионов бюллетеней» — рассказал он.