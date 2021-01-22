В Алтайском крае по инициативе «Единой России» будут построены два ФОКОТа

Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в 2021 году появятся в Павловском и Тальменском районах края

О выделении дополнительных средств из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры заявил накануне председатель Правительства Михаил Мишустин.

— Будет создано 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, в том числе новых спортивных площадок, футбольных полей и ледовых арен, как в городах, так и в сельской местности. Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарём, силовыми тренажёрами и обязательно приспособлены для занятий людей, которые имеют ограничения по здоровью, — сказал премьер-министр.

По словам члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Натальи Кувшиновой, новые спортивные объекты открытого типа появятся в Павловском и Тальменском районах. На эти цели из федерального бюджета регион получит 50 миллионов рублей.

— Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с Минспорта Алтайского края определили два муниципалитета, где в 2021 году будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. Это — Павловский (село Павловск) и Тальменский (р.п. Тальменка) районы края, — рассказала депутат. — Дополнительные средства из федерального бюджета на эти цели были выделены по инициативе партии «Единая Россия». На два спортивных объекта Алтайский край получит порядка 50 миллионов рублей, всего же на строительство ФОКОтов из федерального бюджета выделено 2 миллиарда рублей.

Координатор партийного проекта «Детский спорт», депутат Госдумы Ирина Роднина напомнила, что именно партия настояла на том, чтобы физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа строились, в том числе, в малочисленных сельских населенных пунктах.

— В свою очередь, наш партпроект «Детский спорт» обеспечит контроль над тем, чтобы все они были построены в срок, — заявила Ирина Роднина.

Напомним, в ходе совместной работы с Правительством над проектом бюджета на 2021−2023 годы парламентарии «Единой России» добились двукратного увеличения суммы на строительство ФОКОТов в сравнении с прошлым годом — с одного до двух миллиардов рублей. Кроме того, по инициативе «Единой России» на 150 миллионов рублей будут увеличены расходы на ремонт почти тысячи спортзалов в сельских школах. В Алтайском крае в 2021 году запланировано строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Барнауле, строительство катка и укладка футбольного поля в Бийске, установка 16 малых спортивных площадок в муниципалитетах, а также капитальный ремонт 8 школьных спортивных залов и оснащение спортивным инвентарем 10 школьных спортивных клубов.