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Политика

В Алтайском крае подняты по тревоге соединения и воинские части

В рамках внезапной проверки боевой готовности по тревоге были подняты соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО), сообщает Минобороны РФ.

Военные, армия.
Военные, армия.
Анна Зайкова.

Проверка коснулась военнослужащих 41-й общевойсковой армии, дислоцированных на территории Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской областей и Тувы. Отрабатываются мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, марши на штатной технике, развертывание полевых пунктов управления и полевых узлов связи.

Для отработки учебно-боевых задач на позиции в Хакасии и Саратовской области направились расчеты систем С-300 и С-400, которые отработают прикрытие важных объектов от средств воздушного нападения, пишет «Росбалт».

В проверке участвуют около 150 тыс. военных и более 20 тыс. единиц вооружения, сообщает ТАСС. Первый замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, генерал-майор Евгений Ильин отметил, что также задействованы до 500 единиц летательных аппаратов и 35 кораблей и судов обеспечения.

Мероприятия продлятся до 28 июня, будет проведено более 50 учений на более чем 35 полигонах.

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