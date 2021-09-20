В Алтайском крае пять партий преодолели барьер на выборах в Госдуму

В Алтайском крае после обработки 86% бюллетеней пять партий преодолели пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму, сообщают « Вести-Алтай ».

В крае 14 партий боролись за места в Госдуме, но лишь пять преодолели необходимый барьер — 5% голосов избирателей.

Большинство получила «Единая Россия» — 34,24%. КПРФ набирает почти 29,97%.

Значительно отстали «Справедливая Россия» (9,91%) и ЛДПР (9,64%).

«В пятерку партий-лидеров голосования вошла и партия-новичок «Новые люди», ее результат — около 5,69%", — сообщают «Вести».

Напомним, обработали еще не 100% бюллетени, так что представленные могут измениться, хотя и незначительно.

Ранее сообщали, что алтайские единороссы уже «празднуют победу» на выборах в АКЗС, куда попадает пятая партия.