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Политика

В Алтайском крае 8 сентября пройдут очень «молодые» выборы

Около 25% избирателей Алтайского края из 206 тыс, которые смогут проголосовать на выборах 8 сентября, это молодые люди. Из них порядка 14,5 тыс могут прийти на избирательные участки впервые, сообщила 6 сентября Ирина Акимова, глава крайизбиркома.

Выборы губернатора Алтайского края 2018.
Выборы губернатора Алтайского края 2018.
Анна Зайкова, altapress.ru

Акимова назвала эти выборы «очень молодыми». Например, в Барнауле на округе № 2, где пройдут довыборы в гордуму, из 5 тыс молодых избирателей 243 человека могут прийти на участки впервые.

Похожая ситуация и на двух округах в Бийске. В Змеиногорском районе, где состоятся выборы в райсовет, в числе избирателей более 4 тыс человек. Из них 230 могут пойти на участки первый раз.

Напомним, в Алтайском крае 8 сентября пройдут выборы:

1 депутата АКЗС,

247 депутатов городского, районного и сельского уровня,

52 глав сельсоветов.

Ещё пройдут два референдума по вопросам самообложения граждан в Бийском и Угловском районах.

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