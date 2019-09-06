В Алтайском крае 8 сентября пройдут очень «молодые» выборы

Акимова назвала эти выборы «очень молодыми». Например, в Барнауле на округе № 2, где пройдут довыборы в гордуму, из 5 тыс молодых избирателей 243 человека могут прийти на участки впервые.
Похожая ситуация и на двух округах в Бийске. В Змеиногорском районе, где состоятся выборы в райсовет, в числе избирателей более 4 тыс человек. Из них 230 могут пойти на участки первый раз.
Напомним, в Алтайском крае 8 сентября пройдут выборы:
1 депутата АКЗС,
247 депутатов городского, районного и сельского уровня,
52 глав сельсоветов.
Ещё пройдут два референдума по вопросам самообложения граждан в Бийском и Угловском районах.