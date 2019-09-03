В Алтайском крае стипендиатов депутата Госдумы Александра Терентьева собрали на торжественную линейку

1 сентября 20 стипендиатов депутата Государственной Думы РФ Александра Терентьева не просто получили заветные сертификаты, а собрались на торжественную линейку. В Барнаул съехались ребята из разных уголков Алтайского края.

В 2019 году конкурс проводился в десятый раз и впервые мероприятие решили провести особенно празднично и торжественно.

На линейке детей и их родителей лично поздравил лидер алтайского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Терентьев. Он отметил, что в современном мире большое значение имеет не только ум, но и физическая сила. В числе победителей много учеников, делающих большие успехи не только в учебе, но и в спорте.

Александр Терентьев. Фото предоставлено региональным отделением партии Справедливая Россия.

Александр Терентьев,

лидер регионального отделения партии Справедливая Россия в Алтайском крае:

Как говорят мои коллеги, вы самые умные из сильных и самые сильные из умных. Только сильный человек сегодня может чего-то добиться, а одного ума — недостаточно. Я бы пожелал вам еще большего усердия. Идите до конца к вашим целям. Меняйте тактику, но не меняйте цель! Мы, как политическая партия, заинтересованы в том, чтобы наша страна была сильнее. Как ваша вторая альма-матер, мы всегда придем на помощь, независимо от того, какие у вас могут возникнуть проблемы.

Поблагодарив Александра Васильевича громкими аплодисментами, ребята торжественно пообещали продолжать хорошо учиться, добиваться новых высот и стать достойным будущим страны. Дружным хором школьники закрепили свои намерения троекратным: «Обещаем!». После этого волонтеры вручили каждому значки стипендиатов, но на этом праздник не закончился.

Торжественная линейка. Фото предоставлено региональным отделением партии Справедливая Россия. Торжественная линейка. Фото предоставлено региональным отделением партии Справедливая Россия. Торжественная линейка. Фото предоставлено региональным отделением партии Справедливая Россия. Торжественная линейка. Фото предоставлено региональным отделением партии Справедливая Россия. Торжественная линейка. Фото предоставлено региональным отделением партии Справедливая Россия.

Школьники получили не только сертификаты на получение ежемесячной стипендии, но и массу впечатлений. Для них устроили веселые конкурсы, соревнования и квесты на свежем воздухе, в которых ребята проявили свои интеллектуальные и спортивные навыки.

Среди стипендиатов школьники из Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Славгорода, Ярового, а также Мамонтовского, Зонального, Табунского, Усть-Калманского, Первомайского, Курьинского, Михайловского, Косихинского, Красногорского, Целинного, Алтайского и Немецкого национального районов.

Всего за время существования стипендии Александра Терентьева, материальную поддержку получили около 300 юных талантов из малообеспеченных и неполных семей со всего Алтайского края. Эта традиция будет продолжаться и впредь.