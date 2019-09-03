В Алтайском крае стипендиатов депутата Госдумы Александра Терентьева собрали на торжественную линейку

В 2019 году конкурс проводился в десятый раз и впервые мероприятие решили провести особенно празднично и торжественно.
На линейке детей и их родителей лично поздравил лидер алтайского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Терентьев. Он отметил, что в современном мире большое значение имеет не только ум, но и физическая сила. В числе победителей много учеников, делающих большие успехи не только в учебе, но и в спорте.
Александр Терентьев,
лидер регионального отделения партии Справедливая Россия в Алтайском крае:
Как говорят мои коллеги, вы самые умные из сильных и самые сильные из умных. Только сильный человек сегодня может чего-то добиться, а одного ума — недостаточно. Я бы пожелал вам еще большего усердия. Идите до конца к вашим целям. Меняйте тактику, но не меняйте цель! Мы, как политическая партия, заинтересованы в том, чтобы наша страна была сильнее. Как ваша вторая альма-матер, мы всегда придем на помощь, независимо от того, какие у вас могут возникнуть проблемы.
Поблагодарив Александра Васильевича громкими аплодисментами, ребята торжественно пообещали продолжать хорошо учиться, добиваться новых высот и стать достойным будущим страны. Дружным хором школьники закрепили свои намерения троекратным: «Обещаем!». После этого волонтеры вручили каждому значки стипендиатов, но на этом праздник не закончился.
Школьники получили не только сертификаты на получение ежемесячной стипендии, но и массу впечатлений. Для них устроили веселые конкурсы, соревнования и квесты на свежем воздухе, в которых ребята проявили свои интеллектуальные и спортивные навыки.
Среди стипендиатов школьники из Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Славгорода, Ярового, а также Мамонтовского, Зонального, Табунского, Усть-Калманского, Первомайского, Курьинского, Михайловского, Косихинского, Красногорского, Целинного, Алтайского и Немецкого национального районов.
Всего за время существования стипендии Александра Терентьева, материальную поддержку получили около 300 юных талантов из малообеспеченных и неполных семей со всего Алтайского края. Эта традиция будет продолжаться и впредь.