В Алтайском крае в программу бесплатного подключения к газу попадут почти 11 тысяч домов

Почти 11 тысяч домовладений в Алтайском крае уже имеют возможность бесплатного подключения к газу. О мерах поддержки населения в области газификации говорил в своем Послании Президент Владимир Путин, их реализацию обсудили сегодня на совещании в региональном отделении «Единой России». В нем приняли участие представители краевого Минстроя, ОНФ, «Газпрома», а также депутаты Алтайского Заксобрания и Барнаульской гордумы от «Единой России».

По данным Минстроя, в Алтайском крае на данный момент бесплатно подключить к газу могут 10 840 домовладений. Также в 2021 году такая техническая возможность появится у жителей Ребрихи, здесь планируется ввести в эксплуатацию газопровод-отвод и газораспределительную станцию. Речь идет о потребителях — физических лицах с максимальным часовым расходом газа до 7 кубометров в час и на удалении границы земельного участка не более чем на 200 метров от газораспределительной сети.

«Депутаты готовы поддерживать Правительство региона во всех вопросах, связанных с газификацией. Эта тема очень волнует жителей края. Президент озвучил возможность бесплатного подключения, мы обязаны обеспечить все условия для этого. Фракция „Единая Россия“ будет настаивать на увеличении финансирования этого направления, чтобы ускорить темпы газификации в регионе», — подчеркнул председатель АКЗС, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

Бесплатным будет строительство сетей до земельного участка, обустройство внутри участка потребитель уже должен оплатить сам. Ранее ЕР выступила с предложением увеличить материальную помощь для жителей Алтайского края на подключение домов к природному газу. Губернатор эту инициативу поддержал. На компенсацию могут претендовать граждане, которым присвоен статус «дети войны», малоимущие, семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации. Размер выплаты будет увеличен с 20 до 50 тысяч рублей.

«Компенсационные выплаты — хорошая поддержка для наших потребителей. В 2020 году помощью воспользовались более 400 человек. При условии, что компенсируют 50 тысяч рублей, по нашим прогнозам, в 2021 году, воспользоваться льготой, а значит стать потребителями газа, захотят около 2 тысяч человек», — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Евгений Григоренко.

Однако этих мер поддержки может быть недостаточно без разработки комплексной региональной программы газификации края, отметили участники совещания.

«Операторы со своей стороны заинтересованы в подключении сетей. Мы готовы выполнить все обязательства. Но я считаю, что мы должны смотреть на вопрос шире. Сегодня важно говорить о газификации как о возможности развития для территорий», — сказал директор Алтайского отделения «Газпром трансгаз Томск», депутат АКЗС от «Единой России» Андрей Хмурович.

В ближайшее время на федеральном уровне будет проработана нормативная база и проектно-сметная документация по реализации мер поддержки, озвученных президентом. «Единая Россия» будет контролировать вопрос с газификацией и сделает все возможное для реализации послания Президента, подчеркнул Александр Романенко.