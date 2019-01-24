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Политика
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В Алтайском крае военные проводят масштабную тренировку

В 15 регионах, где дислоцируются объекты Центрального военного округа (ЦВО), началась тренировка по боевой готовности — войска подняли по учебной тревоге, пишет «РГ».

Российские военные.
Российские военные.
vk.com/mil

«К маневрам привлечены соединения и части в Туве, Башкирии, Удмуртии, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Омской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской областях, Алтайском и Красноярском краях. Задействованы и военные базы в Таджикистане и Киргизии», — передает пресс-служба ЦВО.

В масштабной тренировке задействованы зенитные ракетные системы С-400 Триумф" и пушечные комплексы «Панцирь», пишет «Интерфакс».

Цель учений — совершенствование навыков военного управления и войск во время приведения в высшую степень боеготовности, отработка развертывания системы управления.

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