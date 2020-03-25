В Алтайском крае задумались, уйдет ли сенатор Карлин на карантин

Матвиенко отправила сенаторов на карантин с 26 марта, основываясь на распоряжении мэра Москвы
«Призываю вас следовать этому решению», — сказала она на заседании 25 марта.
Пока информации, последуют ли сенаторы рекомендации, нет.
«Ее призыв в том числе касается и сенатора от Алтайского края Александра Карлина, которому в прошлом году исполнилось 68 лет», — подчеркивают авторы Telegram-канала «Неляпунов».
Второму представителю Алтайского края в СФ Сергею Белоусову в феврале исполнилось 65 лет.
Ранее ТАСС сообщал, что в Совфеде ограничили доступ к столовой и буфету, но касается это только посторонних. Сенаторов и работников продолжили обслуживать как обычно.