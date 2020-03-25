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Политика

В Алтайском крае задумались, уйдет ли сенатор Карлин на карантин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет самоизолироваться, чтобы уберечь себя от возможного заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости. В алтайских Telegram-каналах задаются вопросом, уйдет ли на карантин экс-губернатор региона Александр Карлин.

Сенатор Александр Карлин.
Сенатор Александр Карлин.
http://council.gov.ru/

Матвиенко отправила сенаторов на карантин с 26 марта, основываясь на распоряжении мэра Москвы

«Призываю вас следовать этому решению», — сказала она на заседании 25 марта.

Пока информации, последуют ли сенаторы рекомендации, нет.

«Ее призыв в том числе касается и сенатора от Алтайского края Александра Карлина, которому в прошлом году исполнилось 68 лет», — подчеркивают авторы Telegram-канала «Неляпунов».

Второму представителю Алтайского края в СФ Сергею Белоусову в феврале исполнилось 65 лет.

Ранее ТАСС сообщал, что в Совфеде ограничили доступ к столовой и буфету, но касается это только посторонних. Сенаторов и работников продолжили обслуживать как обычно.

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