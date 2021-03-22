В Алтайском крае зарегистрировали первых участников предварительного голосования

Решение о регистрации принято по кандидатурам: действующего депутата Госдумы Даниила Бессарабова и руководителя краевого Фонда «Поддержки и развития сельских территорий» Артема Жукова .

Жуков отметил, что участие в предварительном голосовании — это для него, в первую очередь, возможность получить определенный статус для реализации проектов.

«Давно готовился к этому шагу, уверенности придало участие в проекте „Федеральный ПолитСтартап“. Решил попробовать свои силы, поскольку, как руководитель фонда, имею много проектов, для реализации которых необходим статус не только общественника, но и политического деятеля», — сказал Артем Жуков.

Даниил Бессарабов примет участие в предварительном голосовании по Барнаульскому одномандатному избирательному округу № 39. Артема Жукова зарегистрировали по федеральному избирательному округу на территории Алтайского края.

Напомним, регистрация участников предварительного голосования продлится до 29 апреля. Само предварительное голосование пройдет в электронном формате с 24 по 30 мая. Жители края определят, кто представит партию «Единая Россия» на выборах в Государственную думу восьмого созыва и Алтайское краевое Законодательное Собрание в Единый день голосования 19 сентября.