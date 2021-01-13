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Политика

В алтайском минстрое на место арестованного замминистра назначили выходца из «Газпрома»

В министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края назначили нового замминистра. Курирует коммунальную сферу теперь 35-летний Евгений Григоренко, который долгое время работал в структуре «Газпрома».

Коридоры власти. В правительстве Алтайского края.
Коридоры власти. В правительстве Алтайского края.
Анна Зайкова

На должность Григоренко назначили еще 30 декабря 2020 года, заметил «Банкфакс». Его предшественник Андрей Голубцов арестован по обвинению в получении взятки.

С 2008 по 2010 год Евгений Григоренко работал специалистом проектной группы в ОАО «Алтайгазпром», а потом ушел в администрацию Барнаула на должность специалиста комитета по энергоресурсам и газификации, а затем возглавил отдел газификации.

В 2012 году Григоренко стал начальником отдела строительного контроля ОАО «Газпром газораспределение Барнаул», после чего занял место заместителя гендиректора по капитальному строительству.

С 2015 по 2016 год по совместительству был гендиректором компании «Барнаул Газ-Сервис». С 2016 года уехал работать в Новосибирскую область, где стал замдиректора по строительству и инвестициям в «Газпром газораспределение Томск», а с 2018 года по совместительству занимал должность руководителя Новосибирского регионального управления «Российские ипподромы».

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